La posibilidad de una mujer al frente de la ONU pierde fuelle

Decenas de países, multitud de organizaciones y hasta el propio Ban Ki-moon demandan que el próximo jefe de la ONU sea por primera vez una mujer, pero las opciones parecen cada vez más remotas justo cuando el proceso entra en su fase decisiva. Después de tres votaciones en el Consejo de Seguridad, el ex primer ministro portugués António Guterres se consolidó como el gran favorito para suceder a Ban. Guterres ha sido el candidato con más respaldos en todos y cada uno de esos sondeos, que sirven para cribar nombres y tratar de avanzar hacia un consenso.

Mientras tanto, las mujeres que aspiran al puesto no han logrado buenos resultados, a pesar de los repetidos llamamientos en su favor. De las diez personalidades que se mantienen en la carrera -cinco de cada sexo-, las tres con peores registros en la votación más reciente fueron mujeres.

Dos de ellas -la costarricense Christiana Figueres y la moldava Natalia Gherman- están prácticamente descartadas salvo un gran vuelco, pues sólo obtuvieron 2 votos a favor, mientras que la neozelandesa Helen Clark logró 6 positivos, 8 en contra y una abstención a pesar de que partía como una de las favoritas.

La situación es algo mejor para la ministra de Exteriores argentina, Susana Malcorra, que tuvo 7 votos favorables, 7 en contra y una abstención, y para la búlgara Irina Bokova, que tuvo 7, 5 y 3, respectivamente. Sus cifras, en todo caso, están muy lejos de las de Guterres, que tuvo el apoyo de 11 países y sólo 3 en contra y una abstención.

Inmediatamente detrás del portugués han ido moviéndose distintos candidatos, pero siempre hombres. Entre las mujeres, sólo Bokova y únicamente en la primera ronda, ha logrado alguna vez los 9 votos que se consideran el mínimo necesario.

"Los sondeos han mostrado que el Consejo está discriminando abiertamente a las mujeres", asegura Shazia Z. Rafi, responsable de una campaña que busca la elección de una mujer al frente de la ONU. Rafi apunta que no hay "ninguna excusa" que pueda justificar que en estos sondeos las mujeres copen el fondo de la lista, cuando objetivamente están igual o más preparadas que ellos. A su juicio, la situación es reflejo de la aún escasa representación de la mujer en las instituciones en la mayor parte del mundo.

consejo de seguridad

Es algo que se aprecia claramente en el propio Consejo de Seguridad, donde actualmente sólo se sienta una mujer, la estadounidense Samantha Power. De los quince miembros, además, el Reino Unido es el único que tiene a una al frente del Gobierno.

Mientras tanto, los partidarios de elegir a una mujer defienden que la ocasión es ideal para que la ONU tenga a su primera secretaria general, pues hay candidatas que cumplen perfectamente con el perfil requerido. Entre las cinco que continúan en liza hay exjefas de Gobierno, ministras de Exteriores y responsables de organismos internacionales, varias con gran experiencia dentro de la propia organización, y que además representan a distintas regiones del mundo. n