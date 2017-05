El político griego Papadimos sobrevive a una carta bomba

n n n El ex primer ministro griego Lukás Papadimos sobrevivió ayer a un atentado con una carta bomba que explotó al ser abierta cuando circulaba por el centro de Atenas en su automóvil blindado, en lo que supone la primera acción de este tipo contra un jefe de Gobierno en Grecia desde 1920.

Las fuerzas de seguridad de momento relacionan el modus operandi con el del grupo anarquista "Conspiración de los Núcleos del Fuego", que en marzo envió una decena de cartas bomba a destinatarios en Grecia y en el extranjero.

Entre ellas se encontraba la que dejó un herido en las oficinas del Fondo Monetario Internacional (FMI) en París.

No obstante la mayor parte de ellas fueron interceptadas por las autoridades griegas, aunque se puso en entredicho la calidad de los controles de seguridad postales en el país.

Según la versión reconstruida por los medios locales, alrededor de las 18.30 (17.30 hora española) Papadimos abrió una carta que llevaba como remitente la Academia de Ciencias, de la que es presidente. Al abrirse el sobre se activó el explosivo, que según fuentes policiales no sería pólvora sino una especie de líquido de más difícil detección.

Papadimos resultó alcanzado en diversas zonas del cuerpo, en particular en un muslo, que tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica en el hospital Evangelismós de Atenas, al que fue trasladado junto a sus dos guardaespaldas, que también resultaron heridos.

Según el parte médico los tres se recuperan favorablemente y sus vidas no corren peligro, aunque por precaución permanecerán aún un tiempo más en observación.

Por otro lado la Policía, según los medios griegos, teme que se hayan enviado otros paquetes similares, por lo que están en máxima alerta mientras sigue tomando muestras de la zona de la explosión en busca de pistas que les lleven a los autores.

Por el momento nadie ha reivindicado la acción, que han condenado los partidos de todo el arco político griego.