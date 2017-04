Al menos un policía resultó muerto ayer y otros dos resultaron heridos de gravedad tras un tiroteo que se registró en los Campos Elíseos de París, en un ataque en el que el presunto autor de los hechos fue abatido. Según indicó el portavoz del Ministerio francés del Interior, Pierre-Henri Brandet, el autor tenía como objetivo a los agentes que patrullaban por la zona.

En declaraciones a la prensa, señaló que el autor disparó "deliberadamente" contra un agente que se encontraba en un furgón policial y, posteriormente, trató de matar a otros compañeros que estaban en la calle. El portavoz aseguró que la zona fue acordonada porque "no se puede descartar que el asaltante contara con algún cómplice" que le ayudara de alguna forma, aunque precisó que en el momento del tiroteo actuó solo.

Brandet indicó que el asaltante utilizó un "arma automática de guerra", aunque no confirmó los testimonios de algunas personas que señalaban que se trataba de un Kalashnikov.

Señaló que los dos agentes están "gravemente heridos" y hospitalizados, pero negó las informaciones que apuntaban que uno de ellos había muerto.

Aunque todavía no se han determinado las motivaciones del tiroteo, la investigación fue encargada a la sección antiterrorista de la Fiscalía de París. Brandet señaló también que todavía no se había determinado con precisión la identidad del autor del tiroteo, por lo que dijo que es prematuro precisar que estuviera fichado por los servicios de inteligencia.

los hechos

Los hechos tuvieron lugar sobre las 21.00 hora local a la altura del número 102 de la avenida de los Campos Elíseos, importante arteria comercial y turística de París, bordeada por el Arco del Triunfo y la plaza de la Concordia.

El autor del atentado aparcó su coche a la altura de un furgón policial de control de tráfico en el que había varios agentes, bajó de su vehículo y comenzó a disparar matando a uno de ellos, antes de emprender la huida a pié.

En ese momento, comenzó a disparar a los otros agentes que patrullaban e hirió a dos antes de ser abatido por las fuerzas del orden, agregó el portavoz.

La avenida fue cerrada al tráfico y evacuada, al igual que las calles adyacentes, mientras un importante dispositivo de seguridad ha sido desplegado en el lugar. Los artificieros trataron de determinar si había explosivos en el vehículo del asaltante.

El atentado se produce a tres días de la primera vuelta de las presidenciales francesas y dos días después de que la policía francesa arrestara a dos personas que preparaban un atentado contra la campaña electoral.

Hollande asegura que es un atentado de "carácter terrorista"

El presidente francés, François Hollande, reunió en el Elíseo, a pocos metros del lugar de los hechos, un gabinete de crisis junto al primer ministro, Bernard Cazeneuve, y al ministro del Interior, Mathias Fekl. En sus primeras declaraciones, el presidente aseguraba que el tiroteo que tuvo lugar en los Campos Elíseos de París es un atentado de "carácter terrorista".

El presidente del Gobierno es apol, Mariano Rajoy, se refirió al tiroteo en su cuenta de Twitter en la que afirmaba: "Sigo con preocupación la información que nos llega de París. Sentimos como propio el dolor del pueblo francés en estos difíciles momentos MR", comentaba el jefe del Ejecutivo.

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que "parece otro ataque terrorista", y envió sus condolencias "al pueblo de Francia" por el "terrible" suceso. "Es muy, muy terrible. Parece otro ataque terrorista. Qué puedo decirles, esto nunca se acaba, tenemos que mantenernos fuertes y vigilantes", añadió Trump durante la rueda de prensa que mantenía junto al primer ministro italiano, Paolo Gentiloni. El político italiano ambién aprovechó para expresar sus condolencias al pueblo de Francia por el suceso.