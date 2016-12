La policía investiga si hubo red de apoyo al terrorista de Berlín

La policía alemana mantuvo ayer el pie en el acelerador de la investigación por el ataque de Berlín, a pesar de la muerte de su presunto autor, para determinar con la mayor celeridad si Anis Amri contó con una red de apoyo. "La investigación no se ha acabado", aseguró en una comparecencia la canciller alemana, Angela Merkel, tras confirmarse que el principal sospechoso por el atentado en el mercadillo navideño, en el que murieron 12 personas y medio centenar quedaron heridas el lunes, fue abatido por la policía italiana en la madrugada de ayer en Milán.

El fiscal general, Peter Frank, indicó a este respecto que la investigación se centra ahora en establecer "si en la preparación, realización del atentado o en la huida" este tunecino de 25 años contó con una "red de ayudantes", "colaboradores" o "cómplices".

Las pesquisas se extienden también al arma que empleó Amri en el tiroteo en Milán, para comprobar si es la misma utilizada para matar al conductor del camión del ataque; y a la vía de escape del presunto terrorista, que, según medios italianos, discurrió a través de media Alemania, Francia y el norte de Italia.

Merkel advirtió asimismo de que, aunque "ha terminado un peligro agudo" con la muerte de Amri, "el peligro del terrorismo en su conjunto se mantiene, como desde hace años".

Además, la canciller irrumpió en el debate sobre las consecuencias políticas del atentado y se mostró dispuesta a adoptar "rápidamente" los "cambios legales o políticos" precisos "allí donde se vea la necesidad". Merkel pidió a los Ministerios de Interior y Justicia, así como a representantes de los "Länder" (estados federados) y de los servicios secretos que analicen "todos los aspectos del caso" y que le presenten "pronto" resultados.

análisis del móvil

La policía alemana está analizando un teléfono móvil marca HTC encontrado en el camión del ataque de Berlín, convencida de que pertenecía al presunto autor del atentado, Anis Amri. El hallazgo de su cartera, donde se encontraba un documento oficial con su identidad, no se produjo hasta casi un día después del atentado.

Amri llegó a Alemania en julio de 2015 y enseguida entró en el radar de la inteligencia, que lo declaró "peligroso" e incluso llegó a seguirle durante unos meses por sus contactos con círculos salafistas, pero esto no tuvo consecuencias.

Además, su petición de asilo fue rechazada en julio de este año, pero por la falta de cooperación de las autoridades tunecinas no fue posible expulsarle, como deseaba Alemania.

La inteligencia marroquí aseguró ayerque informó en dos ocasiones a sus homólogos alemanes de que Amri era peligroso y planeaba un atentado, algo que De Maizière evitó confirmar.

El ministro de Interior, Thomas de Maizière, comentó que la amenaza terrorista se mantiene inalterablemente "alta" en el país, que se sabe objetivo del yihadismo internacional. No obstante, manifestó que ahora corresponde "extraer las consecuencias" de lo ocurrido e incidió en la necesidad de agilizar las expulsiones de aquellos considerados como peligrosos.

La familia del yihadista tunecido pide que se investigue su muerte

La familia del ciudadano tunecino Anis Amri, abatido ayer a tiros en Milán e identificado como el presunto autor del atentado terrorista del lunes en Berlín, pidió abrir una investigación sobre las circunstancias de su muerte. En declaraciones a la prensa tunecina, la familia del presunto yihadista demandó, asimismo, que su cuerpo sea repatriado a Túnez.

Amri, al que la organización yihadista Estado Islámico (EI), identificó como uno de sus "soldados", murió la pasada madrugada durante un tiroteo con la Policía en el barrio de Sesto San Giovanni de Milán, ciudad a la que había huido tras presuntamente cometer el atentado terrorista del pasado 19 de diciembre en Berlín.

Pocas horas después de conocerse su muerte, la revista digital "Amaq", órgano de propaganda del EI, difundió un vídeo en el que el tunecino proclamaba su lealtad a la organización y amenazaba a los cristianos. En la grabación, que Amri se hace a sí mismo en un puente sobre un río, el presunto terrorista anima a sus "hermanos" a hacer la "yihad" (guerra santa) contra los "enemigos de Alá" y contra los "cruzados que bombardean a musulmanes". "Os hemos llegado con el degüello, cerdos", dijo el presunto terrorista en el vídeo fechado ayer por Amaq y difundido bajo el título: "mensaje del soldado del Estado Islámico que llevó a cabo los ataques de Berlín y Milán".

Antes de difundir el vídeo, la agencia había asegurado que el autor del atentado de Berlín "llevó a cabo un nuevo ataque contra una patrulla de la policía italiana en Milán y murió durante el tiroteo".