La Policía dice que dos incidentes de Londres son actos terroristas

Sin embargo, las fuerzas del orden precisaron que el tercer incidente, registrado en el barrio de Vauxhall, al sur de la capital británica, no está relacionado con los otros dos.



La confirmación de la Policía se conoció después de que la primera ministra británica, Theresa May, calificase de "terribles" estos actos y adelantara que podía tratarse de terrorismo.



"Esta es una investigación muy activa. Quiero expresar mi gran agradecimiento a la Policía y a los servicios de emergencia que están en el lugar. Nuestros pensamientos están con los afectados por estos horribles sucesos", afirmó May en una declaración.



La "premier" presidirá hoy domingo una reunión del comité de emergencia Cobra, formado por los principales ministros y representantes de la Policía y los servicios secretos, en su residencia oficial de Downing Street, informó el Gobierno.



Según testigos, una furgoneta blanca invadió la acera, arrollando a viandantes que caminaban por el puente de Londres, mientras que en el cercano mercado de Borough una persona fue acuchillada.



De acuerdo con testigos, el vehículo procedía del área del centro de la capital y se dirigía hacia la zona sur del río Támesis, donde "unas cinco o seis personas" recibían tratamiento médico.



En Vauxhall, el incidente no está siendo tratado como terrorismo y la Policía ha informado de que se trató de un acto con arma blanca.



El ataque de este sábado en Londres se produjo casi una semana después del perpetrado en el estadio Mánchester Arena, al norte de Inglaterra, en el que 22 personas murieron y más de 60 resultaron heridas, y a cuatro días de las elecciones generales británicas.