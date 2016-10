La Policía brasileña arresta a un segundo sospechoso del asesinato de la familia en Pioz

El responsable de la unidad de homicidios de la Policía de Joao Pessoa, Reinaldo Nobge, ha identificado a este segundo sospechoso como Marvin Henriques Correia, de 28 años. Ha sido detenido a primera hora de este jueves en su vivienda de la zona de Jardim Oceania.



Según los investigadores, Correia habló con Nogueira varias veces a través de Internet sobre la posible organización del crimen y se reunió dos veces con él después del cuádruple asesinato. Las autoridades brasileñas han enviado a España información recabada en el registro que puede ser de utilidad.



La Policía ha asegurado que el joven no será extraditado y ha confirmado su comparecencia ante el juez para el lunes, 31 de octubre, según informa el periódico brasileño `O Globo`. Será entonces cuando se decida si sigue en prisión provisional.



El abogado de este segundo detenido, Sheyner Asfora, ha asegurado que no hay pruebas suficientes que demuestren que su cliente tuvo una participación efectiva en el crimen. Asimismo, ha apuntado que Correia está arrepentido por lo ocurrido y sorprendido por la actuación de su amigo: "No sabía que Patrick podría hacer eso".