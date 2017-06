El partido de Macron arrasa en las legislativas de Francia

nnnLa República En Marcha (LREM), el partido del presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó su victoria en la segunda vuelta de las elecciones legislativas y tendrá una abrumadora mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. La formación "macronista" conquistó un número de escaños muy por encima de los 289 que marcan la mayoría absoluta, a la vez que el partido conservador Los Republicanos queda como segunda fuerza a gran distancia. Se confirma asimismo la debacle esperada para el Partido Socialista, que hasta ahora controlaba la mayoría en la Asamblea Nacional.

La abstención fue la nota predominante de la segunda vuelta de las legislativas francesas, del punto que la participación no llegó al 50% (quedó en el 42), lo que marca un récord histórico en la V República, fundada en 1958.

Dimisión de líder socialista

Las primeras consecuencias de los resultados no se hicieron esperar y el líder del Partido Socialista, Jean-Christophe Cambadélis, anunció su dimisión. "Hay que construir una nueva oferta política de izquierdas para contrarrestar el neoliberalismo y el nacionalismo", indicó Cambadélis, que señaló que una dirección colectiva se hará cargo del partido.

Y es que el Partido Socialista, que hasta ahora controlaba la mayoría en la Asamblea Nacional, ni siquiera llega a los 50 diputados junto a sus socios ecologistas. "La izquierda tiene que cambiar forma y fondo, ideas y organizaciones, abrir un nuevo ciclo. Hay que volver a pensar las raíces del progresismo, que son el estado del bienestar y la extensión constante de los derechos", aseguró.

Cambadélis señaló que el "triunfo incontestable" del partido del presidente, Emmanuel Macron, y la "derrota incuestionable" de la izquierda y "sin contestación" del Partido Socialista debe abrir una reflexión. "Los franceses han elegido darle una oportunidad al presidente y no han dejado opciones a sus adversarios. Tiene todo el poder. Pero su triunfo esconde un lado artificial (...) porque su imponente mayoría no refleja la realidad social del país", dijo. Cambadélis pidió asimismo a Macron que "escuche al país" y no se aisle del "diálogo social".

Mientras, el coordinador de campaña del partido de la derecha Los Republicanos, François Baroin, se proclamó "principal fuerza opositora" al presidente, Emmanuel Macron, y anunció una "oposición firme" a sus políticas. n