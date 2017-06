Los padres del gallego desaparecido en los atentados viajan a Londres para seguir la búsqueda de su hijo

El entorno de la familia ha explicado a Europa Press que los progenitores tomarán un vuelo en el Aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas previsto a las 13.30 horas para viajar a la capital de Reino Unido, donde tienen a otras dos hijas que no han parado de buscar a Ignacio desde el sábado por la noche.



El ambiente este martes es más pesimista que el del lunes pues han pasado más de 48 horas y siguen sin localizarle, si bien la esperanza la mantienen después de que el Gobierno apuntara a que podría ser uno de los heridos "sedados" en el hospital que no hubiera sido identificado aún porque no llevaba documentación --venía de hacer deporte--.



Por un lado, las autoridades británicas han pedido las huellas del desaparecido mientras que, por otro, un detective contratado por el banco suizo HSBC, donde trabaja Ignacio, está ayudando a la familia en la búsqueda.