La oposición venezolana se manifiesta en contra de la Asamblea Constituyente

Unas decenas de venezolanos acudieron hoy al llamamiento de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a manifestarse contra la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), instalada en el Palacio Legislativo, en Caracas, lugar al que también marchó el chavismo y al que intentará llegar la oposición.

Los opositores al gobierno de Nicolás Maduro salieron, aunque no masivamente como en otras oportunidades, desde cinco puntos del este de Caracas para expresar su rechazo contra esta institución, que es presidida por la excanciller Delcy Rodríguez, quien ha asegurado que la Constituyente comenzará a actuar mañana sábado.

El vicepresidente del Parlamento venezolano, el opositor Freddy Guevara, que encabeza la movilización junto a otros diputados como Richard Blanco y Juan Andrés Mejía, consideró que la instalación de la Asamblea Constituyente demuestra que Maduro "está dispuesto a llevarse por el barranco a toda Venezuela, incluso a él mismo".

En declaraciones a los periodistas, Guevara aseguró que la Constituyente "va a profundizar la crisis del país" e insistió en que ante esto se debe continuar con la agenda de movilizaciones.

"Vamos a enfrentar y a resistir y a desobedecer activamente cualquier decisión que surja de ese fraude constituyente y vamos a plantearle al país un camino para lograr el cambio en Venezuela (...) por lo tanto el llamado a nuestro pueblo es que si hay un momento para seguir y levantarse es ahora", continuó.

La oposición venezolana, que tiene una contundente mayoría en el Parlamento, ha asegurado que continuará realizando las sesiones en el Legislativo, y según dijo hoy Guevara, "la única forma" de que saquen a los diputados es "si ellos (el Gobierno) lo hacen a la fuerza y sacan su peor cara de la represión".

Preguntado por la calma en las calles durante los últimos días, el diputado aseguró que los llamados a movilizaciones continuarán y que durante estos días se han estado pensando "las cosas para que puedan tener mayor efectividad".

Durante la concentración previa a la marcha los opositores a Maduro se acercaron a Guevara, algunos para expresarle su apoyo, otros pidiéndole que no se detenga la agenda de movilizaciones.

También le manifestaron su preocupación por las elecciones regionales convocadas para el próximo diciembre.

Algunos le expresaron que la MUD no debe participar en dichos comicios, mientras que otros le pedían participar, "para no perder espacios" y para no cometer el "error" del 2005 cuando el antichavismo no participó en las elecciones legislativas.

La Asamblea Constituyente, un órgano integrado únicamente por representantes afines al Gobierno, fue instalada hoy con el objetivo de avanzar en "la lucha contra la opresión extranjera" y la "burguesía" nacional, según dijo el dirigente chavista Fernando Soto Rojas, que encabezó el acto en la sede del Parlamento.

La convocatoria de la Constituyente agudizó la ola de protestas en Venezuela que comenzó el pasado 1 de abril y que hasta ahora ha dejado 121 muertos, casi 2.000 heridos y más de 5.000 detenidos.