La oposición activará contra Maduro la "lucha no violenta"

La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) dijo ayer que activará una "lucha no violenta" para cambiar al Gobierno de Nicolás Maduro, después de que el poder electoral decidiera suspender la última etapa para activar un referendo revocatorio presidencial.

"Nosotros no podemos caer ni en la violencia ni en la sumisión, no podemos caer ni en la respuesta violenta, ni podemos aceptar mansamente esto que está ocurriendo. Vamos a un proceso de lucha no violenta, vamos hacia un proceso de lucha de resistencia pacífica" al estilo de Gandhi o Luther King, declaró el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba durante su programa "La fuerza es la unión".

El Consejo Nacional Electoral (CNE), aseguró la noche del jueves que acatará la decisión de cinco tribunales locales que anularon la primera etapa de requisitos para activar el revocatorio debido a un supuesto fraude y que la última fase de recogida del apoyo del 20 por ciento de los inscritos en el registro electoral queda pospuesta.

Según Torrealba, estos tribunales "no tienen la capacidad ni legal ni constitucional de detener un proceso electoral" y aseguró que el Gobierno de Maduro, al que responsabilizan de la crisis económica, política y social del país, supuestamente usa al CNE y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para evitar el cese de su mandato.

Desde la ONG Provea aseguran que la suspensión de la última fase para activar el referendo contra Maduro pone al país en un "alto riesgo" y alertó del posible inicio de una etapa de persecución y hostigamiento contra los solicitantes del referendo revocatorio.

Desde Estados Unidos, los exiliados venezolanos en Miami piden hacer el referéndum revocatorio "en las calles del país".