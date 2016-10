Un nuevo seísmo en Italia eleva daños y número de afectados

Decenas de miles de personas evacuadas se disponen a pasar la próxima noche en instalaciones especialmente preparadas tras el fuerte terremoto, de magnitud 6,5 en la escala Richter, que ayer volvió a sacudir el centro de Italia. Cerca de 4.000 personas en Norcia, una de las localidades más golpeadas, reciben asistencia fuera de sus hogares y en la región de Las Marcas ya se cifra en, al menos, 25.000 las que han tenido que abandonar sus domicilios tras este seísmo, que no causó víctimas pero sí muchos daños en construcciones, y los precedentes.

El terremoto se registró a las 07,40 horas a unos diez kilómetros de profundidad y el epicentro se situó próximo a los municipios de Norcia, Castelsantangelo su Nera, Preci y Visso, en una zona montañosa entre las regiones de Umbría y Las Marcas. No hubo víctimas, según confirmó el jefe de la Protección Civil, Fabrizio Curcio, porque la mayoría de los habitantes de las localidades afectadas en el corazón de Italia fueron evacuados el pasado 26 de octubre, cuando varios seísmos -el mayor de magnitud 5,9- hicieron temblar la tierra.

Hubo, sin embargo, una veintena de personas que han resultado heridas, "algunas pocas" revisten cierta gravedad, aunque la vida de ninguno de ellos corre peligro, dijo Curcio. Algunos de estos heridos, según datos de Protección Civil, pertenecían al municipio de Norcia, en la región de Umbría, que ayer experimentó con especial intensidad las consecuencias de este nuevo sismo.

patrimonio cultural y jamón

Tras el terremoto del 26 de octubre, la mayoría de los habitantes de esta localidad famosa por su patrimonio cultural y por su jamón se habían ido a campamentos y residencias habilitadas para acoger a los afectados. Sin embargo, otros pocos habían optado por permanecer en sus casas ya que no corrían peligro inicial de venirse abajo.

Ayer, algunos de los que permanecían en sus hogares resultaron heridos cuando les sorprendió el seísmo, considerado el más potente desde 1980 por el Instituto Nacional de Geología y Vulcanología. Es el caso de Noelia Eliza, de 89 años, que no presenta importantes heridas y que fue ayudada a salir de casa en Norcia porque cuando se produjo el terremoto se encontraba durmiendo, relató.

Tampoco quiere abandonar su localidad Giancarlo, que contó que ha vivido en Norcia desde niño y ha sufrido distintos terremotos. Entre ellos recuerda especialmente por su intensidad los sucedidos en 1979 y 1997. "No me voy de aquí, es una zona que por desgracia sufre muchos terremotos, pero es bellísima. Ni siquiera se me pasa por la cabeza dejarla", dijo.

A ellos y a otros tantos que todavía duermen en sus coches o en sus tiendas de campaña se ha dirigido el jefe de Protección Civil cuando ha señalado que "el hecho de alejarse de la zona no implica no volver más, sino pasar la noche en unas condiciones objetivamente mejores".