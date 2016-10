El Nobel de la Paz a Santos, respaldo al acuerdo con las FARC tras el plebiscito

nnn El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ganador del Premio Nobel de Paz, calificó ayer el galardón como un "mandato" para sacar adelante el acuerdo con las FARC y un "tributo" a las víctimas del conflicto, por lo que se comprometió a trabajar "sin descanso" por la "unión y la reconciliación" del país. "Agradezco infinitamente y de todo corazón esta honrosa distinción. La recibo, no a nombre mío, sino a nombre de todos los colombianos, en especial de los millones de víctimas que ha dejado este conflicto que hemos sufrido a lo largo de más de 50 años. Colombianos, este premio es de ustedes", dijo el mandatario en su primera declaración tras ser informado del premio.

El Comité Nobel de Noruega anunció ayer que el premio es un claro apoyo a la decisión de Santos de invitar a todas las partes a participar en un amplio diálogo nacional para que el proceso de paz entre el Gobierno y las FARC no muera, después de que el "no" se impusiera en el plebiscito.

En el mismo sentido se expresaron en La Habana los equipos negociadores del Gobierno de Colombia y las FARC, que saludaron la concesión del Nobel aJuan Manuel Santos como un espaldarazo al acuerdo final y un impulso para desbloquear el proceso de paz tras el decepcionante resultado del plebiscito para ratificar el pacto. "Hoy los colombianos nos despertamos con la esperanza de conseguir la paz renovada, fortalecida. El reconocimiento (...) con el premio Nobel de la Paz al presidente Juan Manuel Santos es la voz de apoyo del mundo a nuestro país", afirmó el jefe de la delegación gubernamental, Humberto de la Calle.

alaban su “persistencia"

Para De la Calle, el galardón es un reconocimiento al "liderazgo" y "persistencia" del mandatario, pero también "a las víctimas que participaron en el proceso, en representación de las más de siete millones de víctimas que han padecido el conflicto armado más largo del continente".

Por su parte, el jefe negociador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), "Iván Márquez", alias de Luciano Marín Arango, deseó que el Nobel a Santos dé "la fuerza necesaria" para sacar adelante el acuerdo de paz, que busca una "vida digna a todos los colombianos".

"Pensamos que el presidente Santos ha adelantado una labor muy importante en Colombia gracias a su persistencia. Y estamos seguros de que estos acuerdos que hemos firmado en Cartagena y en La Habana van a materializarse", aclaró "Márquez".

Sobre el hecho de que el premio solo se le haya concedido a Santos y no a las FARC -la otra parte en la negociación-, "Márquez" dijo que la guerrilla, en vías de convertirse ya en movimiento político, no se siente excluida y que para ellos el "principal premio es el de la paz y la reconciliación".n