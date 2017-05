"Mi mujer estaba despierta y pensó que era un trueno"

n n n Asier Martínez y Nuria Cotarelo viven a 200 metros del Manchester Arena, el lugar donde se produjo un atentado terrorista con 22 muertos durante un concierto de la americana Ariana Grande esta madrugada. Él, ponferradino, se encontraba durmiendo en el momento de las explosiones. Su mujer, natural de A Rúa y enfermera en esta ciudad inglesa, fue la que oyó los dos estruendos que se registraron en las inmediaciones del recinto.

"Mi mujer estaba en casa y escucho la primera explosión y pensó que era un trueno y al escuchar la segunda ya se asustó y empezó a ver las noticias", relata Asier, que se enteró de la tragedia al levantarse: "A la 01,30 horas me despertó y me contó lo sucedido". En ese momento, a Asier Martínez le tocaba turno de noche, pero sus compañeros y su jefe también le avisaron para que no fuese a trabajar.

"Yo llevo toda la noche en vela escuchando y viendo las noticias", explicaba Asier a las diez de la mañana de ayer, momento en el que salía de casa por primera vez tras el suceso en el Manchester Arena. "Ahora mismo hemos salido a la calle, ya que vamos al hospital a donar sangre. "Mi mujer se fue a dormir, ya que es enfermera y tenía que estar descansada por si la necesitan", cuenta Asier después de hablar con la familia para decirles que todo está bien. n