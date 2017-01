La mujer de Bárcenas: Mi marido nunca me ha hablado de temas de trabajo

Iglesias, que solo ha respondido a las preguntas de su defensa, se enfrenta a una petición fiscal de 24 años y un mes de cárcel como supuesta autora y cooperadora en los delitos de su marido.

Se la acusa de ser titular de una cuenta en Suiza y de tratar de justificar con un documento falsificado un ingreso de 560.000 euros en su cuenta de Caja Madrid en 2006 como ganancias procedentes de la compraventa de cuadros.

Iglesias ha asegurado que "no sabía" de la existencia de la contabilidad B del partido, de la cual se enteró a lo largo del procedimiento.

"Mi marido conmigo nunca ha hablado de temas de trabajo; afortunadamente tenemos una vida personal llena y no es que no me interese, es que no es un tipo de conversación que tengamos nosotros", ha manifestado la mujer de Bárcenas.

Sobre su relación con el PP y los puestos que desempeñó Bárcenas, Iglesias ha dicho que "no sabía en que consistían las funciones de tesorero, aunque sí sabía que era un puesto político".

La esposa de Bárcenas trabajó tres años en Alianza Popular, de 1983 a 1986 como secretaria, pero después abandonó la formación y no volvió a participar en actos con el PP hasta que su marido fue elegido senador.

"Tardé muchos años en volver al partido; cuando era senador sí le acompañé pero no con frecuencia", ha precisado Iglesias, que ha asegurado que tiene relación con algunas personas del PP.

Ha dicho tener una "relación cercana" con Álvaro Lapuerta porque era tesorero del partido y entre él y su marido existía una relación importante. "Hemos cenado los dos matrimonios", ha agregado.

También mantiene una relación de amistad con el extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís y con el supuesto testaferro de Bárcenas Iván Yáñez, mientras que se ha referido al exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de la exministra de Sanidad Ana Mato Jesús Sepúlveda como un "amigo".

Asimismo, ha ratificado sus anteriores declaraciones en sede judicial cuando afirmó que no había participado ni en la gestión del patrimonio familiar ni en las declaraciones de la renta.