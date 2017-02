Militares franceses abaten a un hombre que intentaba entrar en el Louvre al grito de "Alá es grande"

La policía confirmó hoy que el individuo que atacó con un machete a un militar de la operación antiterrorista Sentinelle junto al museo del Louvre de París profirió amenazas y gritó "Allah Akbar" (Alá es grande).



"Los hechos sucedieron sobre las 10 de las horas cuando un hombre, que llevaba dos bolsas en la espalda, bajó a la plaza del Carrusel, en dirección al Louvre. El atacante se precipitó hacia la policía y los militares gritando Allah Akbar", dijeron los portavoces.



La policía explicó que el agresor hirió ligeramente a un militar en el rostro y contó que las dos bolsas "no tenían explosivos"



"El soldado más cercano (al atacante) disparó cinco veces y le hirió gravemente, sobre todo por un disparo en el vientre", expuso el responsable policial Michel Cadot.



Por esta agresión, se han evacuado los cercanos museos del Louvre y de Orsay y se ha limitado la circulación de la estación de la línea 7 Palais Royal.



"Unos 250 visitantes estaban en el interior del museo. Se les ha evacuado a una zona de seguridad del Louvre. Se está evacuando en pequeños grupos", agregó la policía.



El ministerio de Interior de Francia, que no ha confirmado que se trate de un ataque terrorista, pidió en las redes sociales a que no se divulguen "informaciones falsas" y que se sigan las consignas de las cuentas oficiales del Gobierno.