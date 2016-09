Miles de venezolanos piden en la calle la marcha de Maduro

n n nMiles de venezolanos participaron ayer en "la gran toma de Caracas", una manifestación multitudinaria convocada por la Mesa de Unidad Democrática (MUD) para exigir la celebración de un referéndum revocatorio contra el presidente del país, Nicolás Maduro. A la protesta opositora acudieron personas de todos los estados venezolanos, que se fueron concentrando en siete puntos concretos de Caracas a la espera de marchar todos juntos hacia tres sitios: las avenidas Francisco de Miranda, Río de Janeiro y Libertador.

En la avenida Francisco de Miranda los principales dirigentes de la MUD leyeron un manifiesto en el que anunciaron "nuevas acciones" con el objetivo es que el Consejo Nacional Electoral (CNE) cumpla escrupulosamente los plazos legales del referéndum para revocar el mandato presidencial de Maduro antes de que expire oficialmente, en 2019. La MUD denuncia que el CNE ha dilatado de forma arbitraria estos plazos.

Si la consulta popular no se convoca antes del próximo 10 de enero, aunque los venezolanos voten por cesar al líder ‘chavista, no habrá elecciones anticipadas, sino que gobernará el vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, hasta 2019. "Todos los venezolanos queremos que este Gobierno que tiene al país sumido en la más absoluta miseria se vaya antes de que concluya 2016", dijo Ader Rincones, uno de los manifestantes, en declaraciones recogidas por la coalición opositora.

“nos matan de hambre"

"Maduro nos está matando de hambre y de mengua. No hay medicamentos, no hay comida, nuestros hijos se van del país", añadió Nancy Namías, otra manifestante. "Tenemos que obligar al CNE a que nos ofrezca la fecha del referendo", reclamó.

El diputado opositor Julio Ygarza avanzó que las movilizaciones continuarán hasta que se conozca el calendario del revocatorio. "El CNE tiene la responsabilidad histórica de darnos la fecha. De lo contrario, el pueblo soberano saldrá a la calle una y otra vez", sostuvo.

Se registraron problemas en el inicio de la jornada porque agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) restringieron los accesos por carretera a Caracas. "Los efectivos solicitan el listín oficial de Transporte Terrestre para entrar", criticó la MUD.

Ante esta situación, muchas personas decidieron seguir a pie. "Dado que no hay salida por los autobuses, decidimos caminar por la Panamericana. No nos va a parar nadie. Estamos todos comprometidos con Venezuela y hoy será un gran día", dijo Tamara Santana, que viene desde Los Salias. Los cortes de tráfico se han producido incluso dentro de la capital venezolana para acceder al aérea metropolitana. "Por ejemplo, en la zona del túnel de La Cabrera, en la Autopista Regional del Centro, en jurisdicción carabobeña", indicó la MUD.

Ya en el núcleo caraqueño, la GNB cerró las estaciones de metro que conducen a los principales puntos de convocatoria: Chacao, Chacaíto, Altamira y Miranda. "Ninguna de ellas se encuentra operativa, pese al anuncio de la fecha precedente de que estarían abiertas", reprochó la formación opositoria. A los problemas de acceso se sumaba la concentración convocada por el Gobierno en la avenida Bolívar de Caracas "en defensa de la Revolución Bolivariana", como respuesta a la movilización opositora.

Por su parte, Maduro aseguró que su Gobierno derrotó un intento de golpe de estado tras detener a 92 paramilitares colombianos y a importantes dirigentes opositores que pretendían llevar a cabo una "emboscada violenta y fascista" este 1 de septiembre. n