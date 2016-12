Miles de enfermos y heridos comienzan a abandonar Alepo

nnn La evacuación de miles de enfermos, heridos, civiles y combatientes del este de la ciudad septentrional siria de Alepo comenzó ayer y todavía está en pleno desarrollo, lo que fue celebrado por el presidente sirio, Bachar al Asad, que felicitó a sus compatriotas por "la liberación" de la urbe.

La portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Siria, Ingy Sedky, que se encuentra en la zona, precisó que los evacuados han sido trasladados a áreas del oeste de la provincia de Alepo. Sedky indicó que por el momento no se sabe cuándo acabará el proceso, que está transcurriendo con lentitud.

El presidente del Consejo Local del pueblo de Jan Tuman, Mohamed Hasan, que participó en la comisión para la evacuación de heridos y civiles constituida en el oeste de la provincia, destacó que entre los evacuados había 250 heridos, algunos de los cuales fueron traslados a Turquía a través del paso fronterizo de Bab al Haua, mientras que el resto han sido ingresados en centros médicos y hospitales del oeste de la provincia de Alepo.

En cuanto a los civiles, Hasan subrayó que "necesitan de todo, es gente que ha sufrido un asedio de más de cuatro meses y no se les ha permitido llevarse nada".

repartidos por la región

El responsable, que es también director ejecutivo de la ONG Asociación Qatralnada para el Desarrollo de Socorro, agregó que los civiles serán repartidos por pueblos de la región y en campos de desplazados.

La evacuación comenzó durante la mañana de ayer, después de que la noche anterior las partes alcanzaran un acuerdo para un alto el fuego y la salida de los asediados del último reducto rebelde que quedaba en el sureste de Alepo, que abarcaba una superficie que no era superior a unos tres kilómetros cuadrados.

Según datos proporcionados por la televisión siria, está previsto que unos 4.000 combatientes con sus familiares y 9.000 civiles abandonen los distritos sitiados de la parte oriental de Alepo. La cadena explicó que los evacuados son recogidos por las ambulancias y autobuses en el área de Tel Zarazir, en el este, y desde allí cruzan a la zona en poder del Gobierno a través del corredor de Al Ramusa-Ameriya, para luego dirigirse a Al Rashidín, 5 kilómetros al oeste de Alepo, y desde ahí son distribuidos a otras partes de la provincia en manos rebeldes.

El CICR, la Media Luna Roja Siria y varias agencias de la ONU están supervisando y facilitando el proceso de evacuación, cuyo inicio no estuvo exento de incidentes, que no impidieron que prosiguiera.

Por su parte, el presidente sirio Al Asad felicitó mediante un vídeo difundido por la agencia SANA,"en los mejores términos a todos los ciudadanos sirios" y auguró que "la situación cambiará no solo en Siria o en la región, sino en todos los países del mundo; habrá un antes y un después de Alepo; el tiempo se convertirá en historia".n