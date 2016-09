Michelle Obama, popularidad y carisma al servicio de Clinton

n n n La primera dama de EEUU, Michelle Obama, cautivó en la Convención Demócrata celebrada en julio en Filadelfia y ahora, en la recta final de la campaña, pondrá su carisma y popularidad al servicio de la candidata a la Presidencia del partido, Hillary Clinton. Hoy, la esposa del presidente Barack Obama hará campaña por Clinton y su candidato a la Vicepresidencia, el senador Tim Kaine, en la Universidad George Mason, en el norte de Virginia, un estado donde ganar es vital tanto para la aspirante demócrata como para su rival republicano, Donald Trump.

El retorno de Michelle Obama a la campaña tras la convención de julio llega en un momento muy oportuno, puesto que Clinton estuvo fuera de juego unos días después de que se le diagnosticase una neumonía y, además, persisten las críticas por unas declaraciones en las que calificó de "deplorables" a los seguidores de Trump. Según la campaña de Clinton, en el acto de hoy, Obama urgirá a los habitantes de Virginia, "especialmente" a los jóvenes, a registrarse para votar antes del 17 de octubre, la fecha límite en este estado.

Myra Gutin, profesora de la Universidad Rider y experta en el papel de las primeras damas en EEUU, comentó a Efe que Obama va a ser "en cierto modo una animadora" en actos como el del viernes y se decantará por destacar aspectos "personales" de la ex secretaria de Estado, como el hecho de que es una mujer "tenaz". En la misma línea, Katherine Jellison, de la Universidad de Ohio y especialista en estudios sobre las primeras damas, anotó que Obama hablará "probablemente de la Hillary Clinton a la que conoce personalmente" y de algunas de sus cualidades no mencionadas a menudo en la prensa pero sí por sus amigos: "Empatía, sentido del humor y compasión".

igualdad en los sondeos

En un sondeo del diario The New York Times y la cadena CBS divulgado ayer, Clinton y Trump aparecen empatados en intención de voto a nivel nacional, con un 42 % de apoyo cada uno. A juicio de Jellison, es muy posible que Obama también incida en los mismos temas que planteó en su discurso ante la Convención Demócrata y, en un tono "optimista", presente una Presidencia de Clinton como "la oportunidad de que Estados Unidos avance hacia una nación más inclusiva". "Me despierto cada mañana en una casa que fue construida por esclavos. Y veo a mis hijas, dos jóvenes negras, inteligentes y hermosas, jugando con sus perros en los jardines", afirmó la primera dama en un momento de ese discurso ante la convención, con la voz quebrada. No le hizo falta decir más para trasladar un mensaje optimista.

Hillary Clinton, que regresa hoy a su campaña, quiere aprovechar el tirón de la primera dama.n