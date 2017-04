Al menos cuatro muertos al arrollar un camión a una multitud en Estocolmo

Al menos cuatro personas fallecieron y otras doce resultaron heridas al atropellar ayer un camión a una multitud en el centro de Estocolmo, informó la policía, que detuvo a una persona vinculada con lo que las autoridades consideran un atentado.

Las autoridades sanitarias regionales habían informado poco antes de un muerto y 15 heridos, nueve de ellos graves, aunque esa cifra solo se refiere a la gente que ha sido atendida en centros hospitalarios y no incluye a quienes pueden haber muerto en el lugar de los hechos.

"Hemos controlado a una serie de personas y hace poco tiempo arrestamos a una en la que estamos especialmente interesados. El detenido coincide con la descripción (del sospechoso buscado), lo que hace que sea de interés para la investigación", declaró en rueda de prensa Jan Evensson, de la policía de Estocolmo.

Evensson confirmó que la persona había sido identificada y que estaba en las inmediaciones del lugar de los hechos, pero no quiso dar más datos. Según señaló, de momento fue retenido y no está oficialmente detenido y continúa la búsqueda de más sospechosos. "Trabajamos con la hipótesis de que se trata de un delito de terrorismo", declaró el jefe de las fuerzas operacionales de la Policía Nacional, Stefan Hector.

Hector reiteró la recomendación de las autoridades a los ciudadanos de que no se acercan al centro de Estocolmo porque la investigación continúa en marcha. "Suecia ha sido atacada. Todo apunta a un atentado terrorista", había declarado en una breve comparecencia previa el primer ministro sueco, Stefan Löfven, que se encontraba al suroeste del país y ha suspendido su viaje a Gotemburgo al congreso del Partido Socialdemócrata para regresar a Estocolmo.

Movilización de fuerzas



Fuerzas policiales fueron movilizadas en toda Suecia para aumentar la visibilidad y la vigilancia de zonas estratégicas, aunque los servicios de inteligencia mantienen el nivel de alerta terrorista "elevado", tres en una escala de cinco.

El camión se estrelló minutos antes de las tres de la tarde hora local contra la entrada principal de Åhléns, unos conocidos grandes almacenes en el centro de Estocolmo, en la principal calle peatonal (Drottninggatan), atropellando a varias personas.

La cervera sueca Spendrups confirmó a medios suecos que el camión siniestrado pertenece a la compañía y que había sido robado ayer por una persona que iba enmascarada, aprovechando que el conductor estaba descargando mercancía Al tratar de detener al agresor, el conductor resultó herido.

El tráfico de metro se vuelto a reanudar después de que estuviera varias horas paralizado, al igual que el ferroviario.

El ataque provocó en la ciudad un estado de "caos desacostumbrado"

Estocolmo quedó ayer en un estado de "caos desacostumbrado", según testigos como Edison Lucas Gutiérrez, un abuelo uruguayo que iba a buscar a su nieto a la ciudad cuando vivió el impacto de un atentado que parece una réplica de otros ataques similares sufridos en Europa en los últimos meses. "Sentí unos ruidos difíciles de identificar, como de objetos pesados que caían, mucha gente que se para y un camión, mitad en la acera, mitad en la calle", explicó Gutiérrez, de 64 años y con cerca de dos décadas viviendo en Suecia.

El atentado terrorista se produjo en una zona comercial que la española Irene Domínguez describió "como la Gran Vía" de Madrid "donde se concentran las tiendas más importantes", indicando que de pronto quedaron cerradas y acordonadas, en una situación de miedo colectivo. "Esa calle es como la Gran Vía de Madrid, normalmente. Ahora no hay nadie. Nadie es nadie", describía Domínguez, nacida en 1993, periodista de formación, aunque actualmente no ejerce, y residente en la capital sueca.

Dos amigas de esta española, una estadounidense y una suiza, se encontraban en Ahlens, el centro comercial en el que se empotró el camión, pero habían salido de allí apenas diez minutos antes, relató Domínguez. "Justo se habían subido al metro y ahí se enteraron de la noticia", explica, para quien los suecos "no están tan sumamente preparados como España" para ataques terroristas. "Aquí no es tan común y todo resulta muy chocante", opina Domínguez, quien describe Suecia como un país "muy tranquilo".