May renueva el cargo apoyada por los unionistas del Ulster

nnn La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, permanece en el poder con el apoyo parlamentario de los unionistas del Ulster, después de que su apuesta por reforzar su mandato fracasase al perder la mayoría absoluta en los comicios del jueves. A diez días del comienzo de las negociaciones sobre la salida británica de la Unión Europea (UE) o "brexit", el plan de May de ampliar la mayoría en la Cámara de los Comunes se ha desmoronado tras sacar 318 escaños, ocho menos de los 326 necesarios para gobernar en solitario sin el respaldo de otras formaciones.

Ante este inesperado escenario político, nada calculado por la política conservadora cuando en abril pasado adelantó las elecciones, May contará con la ayuda en los Comunes del Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte (DUP), que obtuvo diez escaños, pero sin llegar a formar una coalición de Gobierno.

May ve ahora debilitada su posición en las negociaciones con Bruselas, que empezarán en el calendario previsto, el próximo día 19, según lo confirmó ayer al anunciar la formación del Gobierno. La jefa del Ejecutivo británico mantendrá en sus puestos a los principales ministros de su gabinete, entre ellos Boris Johnson y Amber Rudd, que seguirán al frente de las carteras de Exteriores e Interior, respectivamente. Además, mantendrá también en sus posiciones al titular de Economía, Philip Hammond; el de Defensa, Michael Fallon, y al ministro para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, o "brexit", David Davis.

En una declaración ante la puerta de Downing Street, la política aseguró que su Gobierno aportará "certeza" en un momento "crítico" para el Reino Unido, pero con el respaldo de "nuestros amigos y aliados del Partido Democrático Unionista (DUP)".

corbyn pide su dimisión

May aguantó las presiones de los partidos de la oposición, con los laboristas de Jeremy Corbyn a la cabeza, que le pedían la inmediata dimisión al quedar su liderazgo debilitado en un momento crucial para el futuro del Reino Unido y su relación con Europa. "La primera ministra convocó estos comicios porque quería un mandato. Lo que ha obtenido es una pérdida de asientos para los conservadores, una pérdida de votos y una pérdida de confianza", dijo Corbyn, que retiene su escaño por la circunscripción de Islington North, al norte de la capital británica.

Los laboristas han sido los protagonistas de estos comicios al obtener 261 escaños, frente a los 229 que tenían, mientras que el Partido Nacionalista Escocés (DUP) obtuvo 35, 19 menos, en tanto que los liberaldemócratas sumaron 3 hasta 12 asientos, el resto para otras formaciones de una cámara baja formada por 650 diputados.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, felicitó a May por su victoria en los comicios yle desea que los resultados lleven "a la mayor brevedad posible" a la formación de un Gobierno estable para las islas. También le pide reforzar "las excelentes relaciones bilaterales que unen" a España y Reino Unido.

La UE apremia al Reino Unido a empezar a negociar el "brexit"

La Unión Europea (UE) instó ayer al Reino Unido a iniciar cuanto antes las negociaciones sobre el "brexit", tras las elecciones anticipadas en las que la primera ministra británica renovó en el cargo pese a perder la mayoría absoluta.

"Nosotros podemos abrir las negociaciones mañana a las 09,30 de la mañana. Esperamos una visita de Londres, esperamos no experimentar retrasos adicionales en la conclusión de las negociaciones", declaró el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, de visita en Praga.

En las instituciones europeas temen que el resultado de los comicios retrase el divorcio entre Londres y Bruselas, después de que May se hubiera quedado sin mayoría absoluta, pese a que aspiraba a un refuerzo electoral para respaldar su línea dura de negociación.

Bruselas, que antes de los comicios preveía empezar las discusiones con Londres el próximo 19 de junio, apremia al Reino Unido a no perder tiempo ante el complejo escenario que se avecina y que tendrá que estar cerrado para finales de marzo de 2019.

Será entonces cuando se cumpla el plazo de dos años exactos desde que el pasado 29 de marzo May activase el Artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, que hacía oficial la voluntad del Reino Unido de abandonar la UE, como quedó patente en el referéndum -no vinculante- de junio de 2016.

A partir de la notificación oficial, la legislación europea otorga 24 meses para negociar el divorcio con el país que quiere abandonar la UE, si bien ambas partes pueden concederse una prórroga si lo acuerdan todos por unanimidad.n