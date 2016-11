May promete un Reino Unido "defensor" del libre mercado

n n n La primera ministra británica, Theresa May, abogó ayer ante los líderes financieros de la City de Londres por hacer del Reino Unido un "defensor global" del libre mercado, tras romper los lazos con la Unión Europea (UE). May, ofreció por primera vez el tradicional discurso ante la cúpula económica y política del Reino Unido en el que el jefe del Ejecutivo sienta cada año las bases de su política exterior.

Los planes internacionales de la líder conservadora están fuertemente condicionados por la victoria del "brexit" en el referéndum del 23 de junio y por la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, dos votos imprevistos que para May indican que "hay un cambio en el aire" a nivel global.

La primera ministra defendió en el banquete ofrecido por el alcalde de la City, Andrew Parmley, que en tiempos de incertidumbre es necesario aceptar los cambios y dejar de luchar "batallas del pasado".

May subrayó desde la elección de Trump que espera aprovechar la llegada de una nueva administración a la Casa Blanca para profundizar en la "relación especial" que une a Londres y Washington desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El republicano, por su parte, le transmitió en una conversación telefónica su deseo de establecer un vínculo comparable al que mantuvieron en los años ochenta el entonces presidente estadounidense, Ronald Reagan, y la que fuera primera ministra británica, Margaret Thatcher.

Ante los nuevos tiempos que anticipa en la escena internacional, May quiere poner coto a ciertas "fuerzas de la globalización" para mejorar las vidas de los que se han visto afectados por ellas. "Para ser los verdaderos campeones globales del libre comercio en este nuevo mundo moderno, necesitamos hacer algo para ayudar a aquellas familias y comunidades que han perdido con todo esto", afirmó. El Reino Unido debe ser "el mayor defensor global del libre mercado y el libre comercio porque creemos que ese es el mejor modo de sacar a la gente de la pobreza", sostuvo.n