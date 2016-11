Más de 80.000 evacuados en Israel por la ola de incendios

n n n Más de 80.000 personas fueron evacuadas de Haifa (norte de Israel) por un incendio que amenaza a una decena de barrios de la ciudad y que se enmarca en una cadena de fuegos en el país, la cual investigan los servicios secretos ante las sospechas de que se trate de una ola de ataques palestinos. Al menos once barrios se ven afectados por un fuego que comenzó ayer en una zona boscosa en la parte suroeste de la localidad y que obligó a desalojar los dos campus universitarios en las colinas del monte Carmel, la Universidad de Haifa y el politécnico Tejnión, así como varios centros penitenciarios y médicos.

Fuentes policiales indicaron que hasta ahora se evacuó a miles de personas de once barrios, en los que se registraron cuantiosos daños materiales, y que 115 equipos de bomberos trabajan sólo en esa ciudad. "Evacuamos a 60.000 habitantes, no tiene precedentes", dijo Yona Yahav, alcalde de una ciudad donde conviven árabes y judíos, pero horas después la policía actualizó la cifra a más de 80.000, sólo en Haifa, e informó de al menos cinco focos provocados.

El servicio de emergencia Maguen David Adom (equivalente a Cruz Roja) señaló que ha prestado asistencia a unas 100 personas, todas ellas en estado leve y afectadas en su mayoría por inhalación de humo. El incendio de Haifa se suma a una cadena de fuegos que desde el martes afecta al país y que cortó carreteras y causó importantes daños materiales. Durante la jornada se detectaron varios focos en los cruces de Shaar Hagay (acceso a las montañas que conducen a Jerusalén), las ciudades de Rishón Letzión, Savión, Modiín y Cesarea, los asentamientos judíos de Talamón y Oranit y los alrededores de la ciudad árabe-israelí de Umm El Fahem.n