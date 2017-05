En Marcha descarta "a día de hoy" la candidatura de Valls

nnn La elección de Emmanuel Macron como presidente de Francia produjo nuevos movimientos tectónicos en los partidos, que ven cómo la escena política se recompone a toda velocidad antes de los comicios legislativos de dentro de un mes. Figuras relevantes del Partido Socialista (PS), como el ex primer ministro Manuel Valls, o del Frente Nacional, como la diputada Marion Maréchal Le Pen, anunciaron que cambiarán de aires. El movimiento creado por Macron para concurrir a las legislativas, La República en Marcha, sembró dudas sobre si aceptará o no a Valls, después de que éste manifestase su intención de integrarse en sus filas como diputado.

El responsable de la comisión de investiduras de la formación, Jean-Paul Delevoye, precisó que "a día de hoy" Valls "no cumple el criterio para que se acepte su demanda", ya que no afilió. Reiteró que, por el momento, "no es forzosamente oportuno para el movimiento En Marcha integrar esta candidatura. Y al mismo tiempo, hay que analizar la palabra de un primer ministro", en alusión a la ruptura que marcó con el Partido Socialista, al considerar que éste "murió".

Valls fue también asaeteado por sus todavía correligionarios socialistas, que recordaron que tiene abierto un expediente disciplinario en el partido después de pedir el voto para Macron. El primer secretario del PS, Jean-Christophe Cambadélis, explicó que ese procedimiento, iniciado el 6 de abril, debería resolverse en "unos días" o en "unas semanas". Según su análisis, quien hasta diciembre pasado fue jefe del Gobierno se enfrenta a "un problema muy simple: quiere ir a La República en Marcha y La República en Marcha no lo quiere. Al final va a quedarse sin apoyo".

anuncio de candidatos

El movimiento "macronista" tiene previsto anunciar hoy los candidatos que presentará para las 577 circunscripciones electorales que tiene el país, con el objetivo de conseguir una mayoría absoluta que le permita aprobar las reformas que propone el nuevo presidente. Por ahora las encuestas le dan la victoria en los comicios del 11 y el 18 de junio, aunque lejos de la mayoría absoluta.

Sumido en una crisis existencial, el Partido Socialista trata de recomponerse, tras aprobar un programa común que abandona varias de las propuestas estrellas de su exaspirante Hamon, que obtuvo un magro 6% de los votos en las presidenciales.

La Francia Insumisa, la plataforma fundada por el izquierdista, rompió su alianza de cara a las legislativas con el Partido Comunista Francés (PCF), que ya le dio un apoyo a regañadientes antes de las presidenciales. El movimiento acusó al secretario nacional del PCF, Pierre Laurent, de "romper las discusiones sobre las candidaturas a las elecciones legislativas", al lanzar su propia campaña de todos sus aspirantes con la etiqueta del partido.

Y mientras, la ultraderecha trata de sobreponerse al varapalo de una de sus figuras más destacadas, la diputada Marion Maréchal Le Pen, quien el martes anunció que deja la política de forma temporal para ocuparse de su hija. Ayer, su tía y líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, "lamentó" en Twitter esa decisión, aunque aseguró "entenderla como madre".n