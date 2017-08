Maduro sofoca un supuesto alzamiento militar en su contra

n n n Un grupo de militares del llamado Fuerte Paramacay en el estado de Carabobo (centro-norte de Venezuela) se sublevó, aunque fue reducido por otra facción del Ejército, según informó el dirigente chavista Diosdado Cabello. En un vídeo, unos veinte hombres vestidos de militares y con armas largas acompañan a un portavoz que se identifica como "capitán Juan Caguaripano" y "comandante de la operación David Carabobo", quien dice declararse "en rebeldía" contra "la tiranía asesina de Nicolás Maduro" y afirma que no se trata de un "golpe de Estado".

Según Cabello, la sublevación fue reducida. "En la madrugada atacantes terroristas entraron al Fuerte Paramacay en Valencia, atentando contra nuestra FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana). Varios terroristas detenidos", escribió Cabello en su cuenta de la red social Twitter.

El propio presidente venezolano, Nicolás Maduro, confirmó que dos hombres murieron, otro resultó herido y diez personas fueron detenidas en el asalto al Fuerte Paramacay. "La metodología de seguridad dio como resultado que dos fueron abatidos por el fuego leal a la patria, uno está herido. De estos diez atacantes que quedaron en las instalaciones del Paramacay, nueve son civiles y sólo uno es un teniente desertor", dijo en su programa "Los domingos con Maduro".

El jefe de Estado venezolano dio datos sobre lo sucedido e indicó que el teniente ya está capturado y prestando colaboración "activamente".

Por su parte, el presidente del Parlamento venezolano, el opositor Julio Borges, pidió al Gobierno de Nicolás Maduro la verdad sobre lo sucedido con el grupo de militares sublevado y le instó a que no culpe a la oposición de lo ocurrido. "Queremos saber la verdad, que no nos vengan con cuentos chinos, que no nos vengan con una cacería de brujas, que no nos vengan a culpar a quienes queremos simplemente en Venezuela la vigencia de la democracia", indicó Borges.n