Maduro reclamará al Supremo que frene el plebiscito opositor

El diputado oficialista Pedro Carreño anunció que el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) presentará ante el Tribunal Supremo un recurso para que se suspenda el plebiscito convocado por la oposición por considerarlo un fraude y un desconocimiento al Poder Electoral. "Los miembros de la dirección nacional vamos a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia a introducir un recurso contra el plebiscito, con una cautelar que suspendan los efectos, porque ese plebiscito tiene una intención sediciosa, echar a andar un plan golpista", dijo hoy en el programa de radio "Dando y dando".



El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, aprobó el 5 de julio la convocatoria a un referendo programado para este domingo, para consultar a los venezolanos su rechazo o apoyo a la Asamblea Constituyente impulsada por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro para elegir el 30 de julio a los redactores de una nueva Carta Magna.



El referendo, que no está reconocido por el Poder Electoral ni por el Gobiern, preguntará también a los venezolanos si quieren nuevas elecciones, así como por el papel de las fuerzas armadas en la defensa de la Constitución vigente.

Para el diputado Carreño, esta consulta convocada por la Cámara es inconstitucional debido a que desconoce al Consejo Nacional Electoral como poder público. El parlamentario chavista señaló también que los opositores no quieren medirse en las elecciones a la Constituyente porque "van a salir derrotados", y denunció que con este referendo quieren "congraciarse internacionalmente" ya que, afirmó, este mecanismo no existe en la Constitución.



Por su parte, la oposición venezolana espera que el domingo voten 14 de los 20 millones de electores que tiene el país. Con el respaldo institucional del Parlamento, donde tiene mayoría absoluta, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) instalará 1.933 centros de votación.

También la mujer de Leopoldo López, Lilian Tintori, animó a la votación masiva en un acto con los familiares de opositores encarcelados y muertos en la capital venezolana de Caracas.