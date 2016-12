Liberan al opositor venezolano Manuel Rosales, preso hace más de un año

Las autoridades venezolanas concedieron hoy la libertad al excandidato presidencial venezolano Manuel Rosales, apresado desde el 15 de octubre de 2015 por presunto enriquecimiento ilícito mientras fue gobernador del occidental estado Zulia.



"Le informo al pueblo de Venezuela, que he sido puesto en libertad junto a otros presos políticos", anunció Rosales a través de la red social Twitter.



Eveling Trejo, esposa de Rosales y alcaldesa del municipio Maracaibo (Zulia), también escribió un mensaje en Twitter: "Se ha cumplido la justicia divina de nuestro señor ¡Gracias Dios y mi Chinita por entregarle la libertad a mi esposo @manuelrosalesg!"



Asimismo, la parlamentaria venezolana Delsa Solórzano, miembro del partido opositor fundado por Rosales, Un Nuevo Tiempo (UNT), informó también en esa red social de la liberación de "varios presos políticos".



"Nixon Leal, Ángel Contreras, Yeimi Varela, Gerado Carrero, Scarli Duarte, Leocenis García y Manuel Rosales", indicó.



Leocenis García, periodista y dueño del grupo editorial Sexto Poder y acusado por legitimación de capitales entre otros delitos, agradeció las "gestiones" hechas por la oposición venezolana a través de la mesa de diálogo que se instauró a finales de octubre entre esta y el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.



"Agradezco las gestiones de los mediadores de la oposición en la Mesa de Diálogo y la gestión de (ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez) Zapatero. Y al Nuncio", destacó García.



Por su parte, el director ejecutivo de la ONG venezolana Foro Penal, Alfredo Romero, señaló también esa red social que esperaban algunas de estas liberaciones luego de conversaciones con la Nunciatura y con la embajada de España.



Romero afirmó que estas personas salieron bajo libertad condicional que incluye, según él, la prohibición de salida del país y la presentación ante tribunales.



La liberación de Rosales y de estas otras seis personas fue vista como un acto de "justicia" por el primer vicepresidente del Parlamento venezolano y militante de UNT, Enrique Márquez, quien aseguró también en Twitter que "la lucha continúa" por la libertad de los llamados "presos políticos".



"Valoro positivamente la libertad de @manuelrosalesg, ratificando su inocencia. La lucha continúa para libertad de todos los presos políticos", expresó.



Rosales, de 64 años, llegó al país caribeño el 15 de octubre de 2015 tras seis años de autoexilio al que optó debido a una orden de captura en un proceso por corrupción que inició en su contra la Fiscalía en 2009, tres años después de perder las elecciones presidenciales ante Hugo Chávez (1999-2013).



El opositor fue detenido ese mismo día nada más descender del avión en el llegó a su patria proveniente de la isla de Aruba.



En ese momento, Rosales aseguró no haber establecido pactos con el chavismo y, según su partido, el político no llegaba al país con aspiraciones de ocupar un puesto de liderazgo en la oposición.



Rosales, tras su liberación, aseveró que seguirá "en la lucha por la liberación de todos los presos políticos y el regreso de los exiliados".