Liberados los rehenes tomados por un hombre armado en Newcastle

El cuerpo policial indicó no obstante que "continúa negociando" con el sospechoso, que sigue en el interior del Jobcentre Plus de la calle Clifford, al que acuden las personas desempleadas a cobrar las ayudas estatales y mirar ofertas de empleo.



Los agentes fueron alertados a las 7 GMT de que un hombre con un cuchillo había entrado en las dependencias públicas, y al llegar al lugar comprobaron que había miembros del personal retenidos, aunque otros habían podido marcharse.



La Policía precisó que el sospechoso "es conocido" por los trabajadores del centro y señaló que no ha habido heridos.



Las carreteras de la zona así como las conexiones de transporte se cerraron mientras se resuelve el suceso, indicaron los agentes.