Los laboristas dispuestos a formar gobierno en minoría, según una portavoz

"Esta noche parece que podríamos formar el próximo Gobierno", declaró hoy a la BBC la responsable de Exteriores del primer partido de la oposición, liderado por Jeremy Corbyn.



Según un sondeo a pie de urna de las emisoras BBC, ITV y Sky, los conservadores de la primera ministra británica, Theresa May, sacarían 314 escaños, 17 menos de los que tenían en la Cámara de los Comunes cuando se disolvió el Parlamento, mientras que los laboristas ganarían 34 hasta obtener 266 escaños.



Para obtener la mayoría absoluta, es necesario sacar 326 escaños en una cámara baja formada por 650 asientos, según el sistema electoral británico de mayoría simple a una sola vuelta.



Thornberry dijo que los laboristas podrían presentar un programa de Gobierno y un presupuesto del Estado, y pedirían que fuesen apoyados por otras formaciones políticas.



"Es posible que formemos el próximo Gobierno y, si lo hacemos, no habría coalición. Ni coalición ni acuerdos", añadió.



"Puede ser que los conservadores formen un Gobierno en minoría, si es que este sondeo es correcto, o el Laborismo forme un Gobierno en minoría", barajó la portavoz laborista de Exteriores.



De confirmarse el resultado de la encuesta, los "tories" necesitarían 12 escaños más para llegar a la mayoría absoluta, pues sin ella May tendría dificultades de gobernar en solitario y tendría que negociar con otros partidos una coalición.



La encuesta, divulgada al cierre de la votación a las 21.00 GMT, otorga, además, al Partido Nacionalista Escocés (SNP) 34 asientos (pierden 22) y a los liberaldemócratas 14 escaños (ganan 6).



A la espera de los resultados definitivos, estas cifras sitúan a la primera ministra en una posición muy difícil, ya que había adelantado estos comicios confiada de que podía ampliar aún más la mayoría absoluta y contar así con un mandato firme en las negociaciones sobre la salida británica de la Unión Europea (UE).



Ante esta posibilidad, May se enfrenta a la tarea de buscar posibles alianzas, tal vez con el apoyo de los diputados de partidos unionistas pro-británicos de Irlanda del Norte, según los expertos.