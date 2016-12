El joven bilbaíno herido se recupera tras su operación

n n n El joven bilbaíno de 21 años que resultó herido anoche en el ataque contra un mercado navideño de Berlín se recupera tras ser operado con éxito hoy de las fracturas que sufrió en las dos piernas, además de fisuras en la cadera, que según ha confesado en Twitter le provocaron un dolor "insoportable".

Iñaki Ellakuria es un estudiante de cuarto curso del grado de Economía de la facultad de Sarriko (Bilbao) de la Universidad del País Vasco que estaba en Berlín desde septiembre con una beca del programa Erasmus.

El camión "pilló de pleno" al estudiante vasco, según relató éste en Twitter, red social en la que es muy activo. "Oí un camión chocando contra la primera caseta, me giré y lo tenía en mi puta cara. Iba rápido, muy rápido para ser una salida de calzada", contó Ellakuria.

Después comentó: "Estoy bien, gracias a la cantidad de drogas que me han enchufado por vena. Pero el dolor ha sido lo más insoportable de toda mi vida". "Cada vez que lo pienso, más me duele", apuntaba en la red social.n