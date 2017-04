El izquierdista Mélenchon pide "prudencia" sobre los resultados

El izquierdista Jean-Luc Mélenchon evitó dar crédito a los sondeos que le sitúan fuera de la segunda vuelta de las presidenciales del 7 de mayo, en la que sí están el socioliberal Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen, y pidió "prudencia", pues "las grandes ciudades" aún no están escrutadas.



"No damos crédito a lo que sale basado en los sondeos. Los resultados de las grandes ciudades no se conocen todavía. Apelo a que se espere y a la prudencia entre los comentaristas", dijo Mélenchon en un mensaje en la red social Facebook.



Las estimaciones de voto dan al aspirante de La Francia Insumisa un respaldo electoral que se sitúa entre 19 % y el 20 % de los votos, prácticamente empatado con el conservador François Fillon y a tres o cuatro puntos de Macron y Le Pen.



Sin embargo, Fillon ha comparecido ya ante sus seguidores para reconocer su derrota y ha pedido el voto para Macron.



Según dijo a la prensa el director de campaña de Mélenchon, el izquierdista esperará al menos hasta las 22 hora local (20.00 horas GMT) para comparecer ante sus seguidores en París.