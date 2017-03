Al menos cuatro muertos y varios heridos en un atentado terrorista junto al Parlamento británico

Al menos diez personas resultaron heridas en el atentado perpetrado hoy en el puente de Westminster, en Londres, y varios hospitales de la capital se encuentran en alerta, confirmó un portavoz del Servicio de Ambulancias.



Esa fuente oficial señaló que las víctimas, que fueron presuntamente arrolladas por un vehículo en el concurrido puente, tuvieron que recibir atención médica en el lugar del incidente, en el que ya se había confirmado el fallecimiento de una mujer.



Por su parte, la Policía Metropolitana de Londres (Met) indicó hoy en rueda de prensa que a consecuencia del ataque hay "varias víctimas" y, según la BBC, uno de los agentes de policía habría resultado muerto, si bien no hay detalles sobre este último punto.



En una declaración ante los medios a las puertas de la sede de Scotland Yard, el portavoz Ben Harrington indicó que si bien el cuerpo continúa "abierto" acerca de la motivación del atentado, "ya hay en marcha una investigación antiterrorista liderada por la unidad de antiterrorista de la Met".



"Hemos recibido varias denuncias diferentes, entre ellas una que informaba de un cuerpo que estaba en el río (Támesis), de un coche arrollando a los peatones y de un hombre armado con un cuchillo", dijo ese policía.



Harrington agregó que el cuerpo policial tiene constancia de que hay "varias víctimas, entre ellas agentes policiales", si bien precisó que "en estos momentos no podemos confirmar números o la naturaleza de las heridas".



Por su parte, los presidentes de ambas Cámaras del Parlamento de Westminster (Comunes y Lores), John Bercow y Lord Fowler, emitieron un comunicado conjunto en el que ofrecieron sus condolencias a los afectados.



"En nombre de los miembros de ambas Cámaras del Parlamento, queremos ofrecer nuestras condolencias a aquellos afectados y sus familiares", apuntaron esos portavoces, que expresaron también su "agradecimiento a la policía y todos los servicios de emergencia".



Por su parte, un portavoz del Gobierno anunció que la primera ministra británica, Theresa May, presidiría hoy una reunión del comité de emergencia Cobra, integrado por los principales ministros, para abordar el atentado terrorista perpetrado en Londres.



May había participado en la sesión semanal de preguntas a la primera ministra en la Cámara de los Comunes antes de que se produjera el ataque cerca del Parlamento.



Si bien la información aún es confusa y llega con cuentagotas, según los medios locales, un vehículo gris arrolló a varias personas en el concurrido puente de Westminster, próximo al Parlamento, antes de continuar el trayecto hasta el edificio parlamentario.



Tras estrellar el vehículo contra las rejas que rodean el Parlamento, el conductor salió del coche, apuñaló a un policía y, cuando se disponía a atacar a otro, los agentes del orden que estaban en el lugar le dispararon, de acuerdo con testigos.