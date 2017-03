Holanda veta los mitines de los ministros turcos en Rotterdam

La decisión de Holanda de reneter el convoy de automóviles de la ministra turca de Asuntos Familiares, Fatma Betül Sayan Kaya y no autorizar el aterrizaje del avión del ministro de Exteriores, Mevlüt Çavusoglu, e impedir así que acudieran a un mitin en Rotterdam, abrió una crisis diplomática entre ambos socios de la OTAN, que incluyó duros ataques verbales.

El convoy de automóviles de la ministra fue retenido por la Policía neerlandesa cuando se dirigía al consulado de Turquía en Rotterdam, para participar en un mitin sobre el referéndum convocado por Ankara. En imágenes retransmitidas en los medios holandeses, se ve a decenas de agentes de la Policía impidiendo a la ministra turca Kaya acceder a la calle de Rotterdam en la que se ubica el consulado de su país, después de que el alcalde de esa ciudad, Ahmed Aboutaleb, ordenase cerrar el acceso total a la zona.

La ministra turca consideró que era "una situación realmente increíble. Planificamos un viaje por Holanda y Alemania. No tenemos ninguna intención de meternos en asuntos internos de ningún país. Eso es una actitud antidemocrática", en declaraciones a la televisión turca privada A Haber emitidas en Holanda.

"Estamos a 30 metros del consulado. Nos han prohibido entrar. Los ciudadanos darán la respuesta necesaria el 16 de abril (en referencia al referéndum previsto en Turquía). Quiero que nuestros ciudadanos en Europa digan "Sí" con fuerza", agrega la ministra al mismo medio.

participar en política

Minutos antes, el primer ministro holandés, Mark Rutte, aseguró que los ministros turcos "no tienen prohibido entrar" en el país, pero sí "participar en actividades políticas" en Holanda. "Esta mujer parece tener intenciones de pronunciar un discurso político (en Holanda). Y no puede hacerlo. Estamos trabajando para resolver esto", dijo Rutte respecto a Sayan Kaya.

La ministra turca pretendía buscar apoyos al referéndum constitucional turco del próximo 16 de abril, que decidirá si se amplían o no los poderes ejecutivos del presidente de su país, el islamista Recep Tayyip Erdogan.

Mientras tanto, en varios puntos de la ciudad de Rotterdam se celebran varias manifestaciones en las que participan cientos de personas, a favor y en contra de la presencia de políticos turcos en actos de campaña en este país.

La tensión entre ambos países comenzó con la retirada por el Gobierno holandés de los derechos de aterrizaje del avión del ministro turco de Exteriores Mevlüt Çavusoglu para impedir que participara en un mitin en Rotterdam, mientras que la ministra Sayan Kaya entró en Holanda por carretera procedente de Alemania.

"No teníamos otra opción. Las negociaciones con las autoridades turcas fueron extremadamente difíciles y no han llevado a ninguna parte. Bajo amenaza y chantaje, por supuesto, no se puede hablar", advirtió el primer ministro holandés, Mark Rutte sobre el avión. Además, subrayó que su país "no cederá a los chantajes" de Turquía y anunció que convocará al embajador turco para quejarse de los ataques desde Ankara.

Ya de vuelta en el aeropuerto Ataturk de Estambul, Çavusoglu calificó de "inaceptable" la decisión de Holanda, de la que dijo "hace feliz" al candidato de la ultraderecha, Geert Wilders, quien pidió deportar al embajador turco y declarar personas non gratas al Gobierno de Erdogan.

Erdogan califica de "remanentes nazis" los vetos a sus políticos

El presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, dijo que Holanda actúa con "remanentes nazis y fascistas", tras la decisión del Gobierno neerlandés de prohibir el aterrizaje del avión del ministro de Exteriores turco.

"Podéis anular los vuelos de nuestro ministro de Exteriores todo lo que queráis. Después de esto cómo vendrán vuestros aviones a Turquía? Hablo de diplomáticos, no de los ciudadanos", dijo el presidente en un discurso en Estambul.

"Holanda, puedes saltar una vez, dos veces, pero debes saber que nuestros ciudadanos romperán tus conspiraciones el 16 abril", dijo Erdogan en relación al referéndum constitucional que se celebra en Turquía el mes que viene. "(Holanda) haz toda la presión que quieras, alimenta en tu país a los terroristas que quieras, todo eso se dirigirá contra vosotros", agregó el presidente turco.

Además de las tensiones con Holanda, Turquía protagonizó la semana pasada un incidente similar con Alemania, donde sus autoridades cancelaron las intervenciones de ministros turcos en varias ciudades del país para hacer campaña en favor de la reforma constitucional. Por este motivo Erdogan, acusara a Alemania de recurrir a "prácticas nazis", una recriminación que la canciller Angela Merkel tachó de "triste", "muy grave" e injustificable.

Turquía tiene detenido al periodista germano-turco Deniz Yücel al que Erdogan califica de "agente alemán" y cómplice del PKK.