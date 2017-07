El hijo de Trump enturbia de nuevo las relaciones con Rusia

Los intentos del presidente de EEUU, Donald Trump, de dejar atrás la polémica por la supuesta injerencia rusa en las elecciones de noviembre se complicaron por la revelación de que su hijo mayor, Donald Trump Jr., se reunió durante la campaña con una abogada rusa con conexiones con el Kremlin.

El diario The New York Times reveló el pasado fin de semana que Donald Trump Jr. se reunió el 9 de junio de 2016 en la Torre Trump de Nueva York con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya, de quien supuestamente esperaba obtener información comprometedora para dañar a la entonces candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton.



En su cuenta de Twitter, el hijo de Trump trató de quitar hierro al asunto e insinuó que efectivamente acudió a la reunión para obtener información sobre Clinton porque, en sus palabras, "tenía que escuchar", aunque finalmente el encuentro "quedó en nada". "Obviamente, soy la primera persona en una campaña que tuvo jamás una reunión para escuchar información de un oponente", tuiteó sarcásticamente Donald Jr.



Además, en respuesta a un artículo del Times que subraya que, en menos de 24 horas, dio dos explicaciones diferentes de por qué se reunió con Veselnitskaya, el hijo de Trump niega que haya una "contradicción" entre las versiones que ofreció. En un primer comunicado, el sábado, Donald Jr. aseguró que la reunión estuvo centrada en las adopciones de niños rusos en EEUU, pero el domingo, en otra declaración escrita, reconoció que acudió a la cita porque le dijeron que la abogada podía tener información "útil" para la campaña de su padre.



Por su parte, el Kremlin afirmó que no conoce a la abogada rusa que se reunió con Donald Jr. "No sabemos quién es. Y desde luego no podemos estar al tanto de las reuniones que celebran todos los abogados rusos dentro y fuera del país", afirmó ante la prensa el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.