El Gobierno francés alerta sobre los SMS falsos con resultados de elecciones

El Gobierno francés alertó hoy de que circulan mensajes de móvil (SMS) falsos con supuestos resultados oficiales de las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se celebra hoy.



"Atención a los SMS falsos procedentes del Ministerio de Interior. Este organismo no envía SMS", alertó en un comunicado en las redes sociales el Ejecutivo.



A menos de media hora para que cierren los colegios electorales, han circulado por las redes sociales estimaciones de voto publicadas por medios de fuera de Francia.



Los medios locales, sin embargo, no están autorizados a hacerlo hasta las 20:00 hora local (18:00 hora GMT), cuando cierran las urnas.



De los once candidatos, la ultraderechista Marine Le Pen, el socioliberal Emmanuel Macron, el conservador François Fillon y el izquierdista Jean-Luc Mélenchon son los cuatro que, según las encuestas, tiene posibilidades de pasar a la segunda ronda del próximo 7 de mayo.