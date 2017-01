Francia afronta las elecciones presidenciales más volátiles

El peso de la ultraderechista Marine Le Pen, la atomización de la izquierda y los problemas judiciales que afronta el candidato conservador, François Fillon, convierten a las presidenciales francesas de abril y mayo próximos en las elecciones más volátiles que ha afrontado Francia. Así lo piensan varios analistas que consideran que el panorama político francés queda huérfano de los dos hombres que lo han dominado en los últimos años, el actual presidente, François Hollande, y su antecesor Nicolas Sarkozy.

En el vacío que han dejado se han incrustado dos valores emergentes: la ultraderechista Marine Le Pen y el reformista socio-liberal Emmanuel Macron. En ese contexto, la cuestión es quien será su rival, un puesto para el que cada día cobra más peso Macron.

Con 39 años recién cumplidos, Macron ha visto cómo se le despeja la carrera hacia el Elíseo, en la que no estarán ni su mentor Hollande, ni el ex primer ministro Manuel Valls, que defiende un ideario similar, ni el antecesor conservador en ese cargo Alain Juppé, que con su programa de derecha moderada le hubiera disputado el centro sociológico francés.

Más aun en unas elecciones en las que, como augura el politólogo Jean Chiche, "los franceses no van a votar por adhesión, sino que lo van a hacer por eliminación y, en ese contexto, Macron puede aparecer como el candidato menos malo, el que despierta menos rechazo".

Su ascenso coincide con el deterioro de las intenciones de voto de Fillon, apresado en el escándalo de su mujer. Su victoria en las primarias de la derecha en noviembre responde, según el director del Centro de Estudios Políticos de Sciences Po, Martial Foucault, al mismo fenómeno de renovación de la vida política francesa, puesto que Fillon nunca fue un primer espada de la política.

Lo mismo que sucede con Hamon, vencedor de las primarias socialistas, que tampoco tiene un panorama tranquilo pese a su brillante triunfo. Obligados a elegir entre una izquierda reformista simbolizada por Valls y otra más utópica que representaba Hamon, los socialistas optaron por la izquierda, con el riesgo de que el electorado el dé la espalda.