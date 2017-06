Los familiares de Echeverría son informados en Londres del modo en que murió

Visiblemente emocionado y acompañado de otros familiares, Enrique Echeverría ha vuelto a agradecer, en declaraciones a Efe, el apoyo recibido durante estos días de intenso sufrimiento en los que no tenían datos sobre el paradero de su hermano.



Los familiares, junto con las autoridades consulares españolas, han sido recibidos por el juez forense Andrew Harris, en el juzgado de Southwark, próximo a la zona del Puente de Londres donde se cometió el atentado en el que ocho personas perdieron la vida y 48 resultaron heridas.



Tras cuatro días de larga espera, en los que la familia buscaba a Echeverría tras el ataque terrorista, con la única información de los amigos de que fue agredido cuando defendía a una mujer, los allegados de la víctima esperan recibir hoy "todas las explicaciones" sobre lo que sucedió.



"Sólo vamos a hablar con el forense, queremos agradecer a todos su apoyo, pero ya lo hemos agradecido..., a los amigos de Ignacio, a las autoridades españolas y a la prensa", comentó a Efe Ana Echeverría, que entera en todo momento, avanzaba abrazada fuertemente de su hermano.



Con cara de pesar, recordaron que no supieron nada de la suerte de su familiar hasta ayer, después de presiones del ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, para que se agilizara el proceso de búsqueda o de identificación de las víctimas.



Zoido anunció ayer que tras hablar con su homóloga británica, Amber Rudd, las autoridades del Reino Unido darían hoy "todo tipo de explicaciones" a los familiares, que también tendrán la posibilidad de velar el cadáver de su hermano.



Las autoridades británicas han justificado la tardanza en dar datos oficiales en que deben ceñirse a sus protocolos de actuación y en que se trata de un gran número de fallecidos y víctimas, lo que hace que el proceso sea "complejo".



Los trámites para la repatriación del cadáver no se llevarán a cabo hasta que se complete la autopsia y, mientras tanto, permanecerá en Londres su familia, de la que muchos han resaltado su "comportamiento ejemplar" y su "ejemplo de sensatez" ante la situación que han vivido.



Casi cuatro días después del atentado de Londres, la policía británica informó a los allegados de Ignacio Echeverría de que era una de las ocho víctimas mortales de ese ataque, en el que el español se enfrentó a los terroristas, una actitud que el Gobierno ha calificado de "ejemplar" y "modelo de solidaridad".



"Mi hermano Ignacio intentó parar a unos terroristas, y perdió su vida intentando salvar a otros. Igna te queremos y nunca te olvidaremos", publicó ayer su hermana Isabel en Facebook.



La familia de Ignacio, de 39 años y vecino de la localidad madrileña de Las Rozas, ha agradecido al Consulado y la Embajada de España en Londres, así como al Gobierno y la policía españolas su ayuda para esclarecer el paradero del fallecido.



Agradece asimismo el apoyo de los dos amigos de Ignacio, "Guille y Javi", puntualizó hoy Ana Echeverría, que estaban con él en el momento en que se produjo el ataque, "a la prensa y a todo el pueblo español", a los londinenses, al banco británico HSBC -en el que trabajaba el fallecido- y a las personas desconocidas que se han volcado para encontrarle.



El español estaba desaparecido desde que tres terroristas atropellaron a los viandantes del puente de Londres con una furgoneta alquilada y acuchillaron después a numerosas personas en una zona de bares y restaurantes en la orilla sur del río Támesis.



Según ha relatado su familia, Ignacio Echverría se lanzó contra uno de los tres terroristas, que se había abalanzado para apuñalar a una mujer y ayudarla.



Ignacio Echeverría volvía de montar en monopatín y al ver cómo intentaban matar a la víctima, lo utilizó para golpear a uno de los terroristas, lo que ha llevado a que se le califique, en medios internacionales, como "el héroe del monopatín".



Los terroristas le atacaron hasta que quedó tendido en el suelo, último momento en el que se le vio, según relataron los amigos que pudieron huir del lugar de los hechos.