La familia de Echeverría: "Las explicaciones sobre su muerte han sido correctas y suficientes"

Ana Echeverría, acompañada de su hermano Enrique, participó en una vista en Londres con el juez Andrew Harris, en el juzgado de Southwark, cercano al lugar del ataque terrorista, tras de la cual se les informó de que hoy podrán velar a su hermano y de que su cuerpo será repatriado a España previsiblemente este sábado.



Tras reunirse con el juez forense, Ana dijo que "algo muy triste y muy duro se está convirtiendo en algo más bonito y muy grandioso", por el acto heroico de este hombre de 39 años, que perdió la vida cuando intentaba ayudar a una mujer en el atentado que costó la vida a ocho personas y dejó 48 heridos.



Una vez más, los familiares reiteraron su agradecimiento a todos los que les han ayudado y, en esta ocasión, se dirigieron a las autoridades británicas, muy criticadas por la tardanza en revelar que Echeverría era una de las víctimas.



"Los oficiales ingleses están haciendo desde un punto de vista personal todo lo que pueden para ayudarnos y para que podamos reunirnos cuanto antes, especialmente mi madre, con el cuerpo de mi hermano", subrayó Ana, sin perder la entereza en ningún momento.



Enrique señaló, por su parte, que las explicaciones del juez habían sido "suficientes y correctas" y que, después de hablar con él, darían el último adiós al cuerpo de su hermano en Londres, con la compañía de su madre, por lo que pidió a los periodistas que no acudieran a este acto.



Sobre la autopsia, Enrique concretó que "se tardará lo normal", mañana tendrán el "informe preliminar" y llevará "mucho" tiempo el contar con el definitivo, puntualizó.



"Pero creo que es suficiente, que quede claro que esas cosas que han salido en la prensa no las compartimos, se han portado muy bien", dijo en defensa de las autoridades británicas, ante los reproches por la agonía de cuatro días que pasó la familia sin conocer la suerte de Ignacio.



A día de hoy, el Gobierno británico no ha dado ninguna información oficial sobre la identificación de las ocho víctimas, siete de ellas extranjeras y cuyos datos han difundido los familiares y los medios de comunicación.



El Ejecutivo español ha trabajado intensamente para que el del Reino Unido acelerara el proceso y evitara el sufrimiento de la familia, hasta que ayer se confirmó finalmente la muerte y hoy se les informó de algunos detalles porque todavía no ha concluido la autopsia.



La policía británica justificó la demora en el elevado número de víctimas y en la complejidad de un proceso que se ajusta a estrictos protocolos en el Reino Unido, si bien esta tardanza generó todo tipo de especulaciones, entre ellas que se ocultaba información ante las elecciones que se celebran hoy en el Reino Unido.



El cadáver de Echeverría, que perdió su vida intentando salvar a una mujer en el ataque terrorista, se encuentra en el hospital Saint Thomas, próximo a la zona del Puente de Londres.



El español, residente en la capital británica desde hace más de un año, estaba desaparecido desde que el sábado tres terroristas atropellaron a los viandantes del puente de Londres con una furgoneta alquilada y acuchillaron después a numerosas personas en una zona de bares y restaurantes en la orilla sur del río Támesis.