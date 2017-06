Ex primer ministro Valls salva por poco su escaño y su rival denuncia fraude

Poco después de que Valls proclamara la victoria, la cuarta consecutiva, en los locales del Ayuntamiento de Evry, la localidad del sur de París de la que fue alcalde, Amrani señaló que hubo "irregularidades" en algunas mesas electorales que atribuyó al actual alcalde, un fiel del ex primer ministro.



Por ello, señaló, este lunes presentarán un recurso para revisar los resultados y reivindicó como propia la victoria.



Los resultados oficiales proclamados por el Ministerio del Interior dieron a Valls una corta victoria con 11.757 votos, frente a los 11.618 de la candidata de La Francia Insumisa.



El ex primer ministro tuvo problemas para hablar con la prensa porque un grupo de personas protestaba mientras lo hacía y pedía la anulación de los resultados.



Algunos de los que protestaban tuvieron que ser evacuados por la fuerza por la policía municipal.



El ex primer ministro se presentaba sin etiqueta política, puesto que el Partido Socialista se la negó tras haber anunciado su respaldo al candidato Emmanuel Macron durante las presidenciales, y el partido del presidente no se la dio al haber sido ya elegido tres veces.



Valls había llegado en cabeza en la primera vuelta frente a la candidata del partido izquierdista La Francia Insumisa Farida Amrani, con un cuarto de los sufragios.



En la segunda ganó por 139 votos, según aseguró en un discurso pronunciado en medio de gritos de protesta.



"Quiero ser útil para el presidente, para sume logros en su mandato, pero también para el país, para luchar contra las diferentes fracturas que existen", indicó.