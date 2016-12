Los gallegos en Berlín apenas se dieron cuenta de lo ocurrido

Gallegos afincados en Berlín y de viaje en la capital alemana apenas percibieron lo ocurrido y observan calma un día después del atentado y destacan que en la ciudad "siempre hay mucha policía", por lo que ven "difícil" que se vaya a producir un aumento de los controles, fundamentalmente al tratarse de una urbe de grandes dimensiones, sin un centro claro y con las zonas turísticas difuminadas.

Estefanía Ojea, natural de O Carballiño (Ourense) y que trabaja en una agencia de publicidad, relata que este martes Berlín amaneció como un día más. Ella tuvo que desplazarse en metro para ir a su centro de trabajo y no había más controles de los habituales.

Además, precisamente este martes debió hacer trasbordo en la zona en la que se produjo el arrollamiento. La calle seguía cortada y en el lugar había numerosos medios de comunicación, pero ya había sido retirado el vehículo.

Reconoce que el lunes tuvo conocimiento de la noticia a través de su teléfono móvil, cuando lo encendió y vio que tenía múltiples llamadas de contactos españoles que se interesaron por saber si estaba bien. Se encontraba en casa de una amiga, sin batería en su terminal.

Su residencia se encuentra a unos cinco kilómetros de ese mercado navideño, unos 20 minutos en transporte público, pero cerca de su vivienda pasa una carretera por la que oyó pasar muchas ambulancias. "No le presté atención, porque es normal oír sirenas en esta ciudad", comenta.

Lo que sí le llamó la atención fue la actitud de compañeros de trabajo este martes, cuando cambió su oficina habitual por una alemana con la que colabora su empresa. "Nadie ha dicho nada del tema, hablaban de lo que habían cenado el día anterior pero nada sobre el atentado", explica, algo que atribuye a la forma de ser de los alemanes.

Sobre lo que pasará de aquí en adelante, descarta que se vaya a producir un aumento de los controles. Comenta que Berlín es "muy grande, tiene muchos espacios abiertos y no es, por ejemplo, como París, donde la zona turística está toda junta".