España propone a la UE que se vete la entrada a dirigentes de Maduro

España propondrá a la UE la prohibición de viajar a Europa a las personas vinculadas con el régimen venezolano de Nicolás Maduro, en respuesta a la celebración de elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente en el país latinoamericano y la nueva detención de los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma. Así lo adelantó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que explicó que el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, comunicara ya esta medida a la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini. Precisamente Dastis habló con la alta representante de la UE para la Política Exterior para pedirle que la UE adopte cuanto antes las sanciones.

Ayer los países de la Unión Europea evaluaron en Bruselas "medidas diplomáticas" ante esta crisis en una reunión técnica de trabajo, en la que España planteó que se examinaran el tipo de sanciones "individuales, selectivas y específicas" que se podrían imponer a los dirigentes del Gobierno de Maduro.

Se trataría, explicaron fuentes diplomáticas españolas, de un primer paso que consistiría en la prohibición de viajar a Europa (travel bans) a esas personas "afectas" al Gobierno venezolano. "Puedo confirmar que se está discutiendo toda una gama de acciones, también medidas diplomáticas", aseguró la portavoz comunitaria Catherine Ray, en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea, en la que dejó claro que el objetivo es dar "una respuesta coordinada y apropiada" de la Unión.

Mientras, el Ministerio de Asuntos Exteriores volvió a actualizar sus recomendaciones de viaje y aconseja no viajar a Venezuela salvo por razones "de extrema necesidad".

Oposición sin fisuras



Los países de la Unión Europea (UE) dijeron que no reconocen la Asamblea Constituyente impulsada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por dudas sobre su legitimidad y advirtieron de que "intensificarán" su respuesta si se siguen socavando los principios democráticos en ese país.

La UE y sus Estados miembros "no pueden reconocer la Asamblea Constituyente por su preocupación en cuanto a su efectiva representatividad y legitimidad", señaló Mogherini, en un comunicado en nombre de los Veintiocho. En esa nota, los países de la Unión Europea piden a Maduro que tome "medidas urgentes para rectificar el curso de los acontecimientos" y señalan que "están dispuestos a intensificar su respuesta en caso de que los principios democráticos se sigan minando y la Constitución venezolana no sea respetada".

En particular, llamaron a "suspender" la instalación de la Constituyente (cuya misión será modificar la Carta Magna) prevista para hoy en el Palacio Federal Legislativo, donde ahora opera el Parlamento de mayoría opositora. "Las atribuciones de todas las instituciones previstas por la Constitución deben ser reconocidas explícitamente", agregaron.

Los países de la UE lamentaron la decisión de las autoridades venezolanas de "seguir adelante con las elecciones" de la Constituyente el pasado 30 de julio, que en su opinión "empeoraron la crisis" en Venezuela.n