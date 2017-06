España "dará la batalla" sobre los residentes en Reino Unido

España espera conocer en los próximos días detalles de la propuesta realizada por la primera ministra británica, Theresa May, sobre los derechos de los residentes comunitarios en el Reino Unido tras el "brexit" y confía en que pueda haber un acuerdo final en ese y otros aspectos.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, escuchó de boca de May esa propuesta en la primera jornada del Consejo Europeo de Bruselas, y en la conferencia de prensa que ofreció ayer al término de la cumbre se congratuló de que su homóloga británica dé prioridad a los derechos de los ciudadanos, aunque mostró algunas reticencias.

May avanzó que la idea es conceder el estatus británico de establecimiento a cualquier ciudadano de la UE en el Reino Unido con cinco años de residencia en una fecha específica entre el momento de activación del artículo 50 de los tratados para la salida del país (marzo de 2017) y el momento de la marcha del país, prevista para marzo de 2019.

Y a cualquier ciudadano de la UE con menos de cinco años de residencia que llegue antes de la fecha de corte se le dará tiempo para quedarse hasta que cumpla esos cinco años para poder obtener el estatuto británico de establecimiento.

Esta es una de las cuestiones que llevan a Rajoy a esperar a que se conozcan los detalles de la propuesta de May, ya que quiere saber con exactitud en qué situación quedan esas personas hasta que cumplan los cinco años.

"Esa batalla la daremos", aseguró Rajoy, quien resumió su posición ante el planteamiento de la primera ministra británica diciendo que no le ha "sonado mal", pero "podía haber sonado mejor".

garantizar los derechos

Rajoy recalcó también que se está en el "principio del principio" de las negociaciones del "brexit", que "el camino se hace al andar" y que confía que, al final, no se vea perjudicado ningún ciudadano español ni europeo. Destacó que la prioridad de España es garantizar los derechos de sus ciudadanos, consideró que la cumbre que concluyó ayer se celebró en una de las etapas de mayor confianza y estabilidad de la UE en mucho tiempo.

Al mismo tiempo, recordó que hay otros asuntos esenciales que deben abordarse en la negociación, como son la aportación económica del Reino Unido a la UE y la futura relación entre Irlanda e Irlanda del Norte.

A su juicio, se evidencia que los efectos de la crisis económica sobre la UE ya están quedando atrás y se adoptan decisiones para resolver los problemas de los europeos.

Así, enumeró las decisiones y conclusiones de la cumbre en materia de lucha contra el terrorismo, seguridad, defensa, inmigración y economía. Al citar este último apartado aprovechó para destacar la situación económica de España por su crecimiento "robusto", la creación de empleo, la reducción del déficit o el aumento continuado de las exportaciones.