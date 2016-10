EEUU sigue buscando la paz en Siria pese a romper con Rusia

n n nEstados Unidos seguirá buscando un acuerdo de paz en Siria pese a la ruptura de conversaciones bilaterales con Rusia para poner fin al conflicto tras reiterados ataques a hospitales en Alepo, aseguró ayer en una conferencia en Bruselas el secretario de Estado estadounidense, John Kerry.

Estados Unidos "no va a abandonar al pueblo sirio ni el proceso de paz", zanjó Kerry durante un discurso sobre el futuro de las relaciones transatlánticas organizado por el centro de estudios German Marshall Fund.

El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que su país "hará todo lo posible" por hallar una salida "política" al conflicto sirio, que consideró "la única manera de detener el baño de sangre", a través del Grupo Internacional de Apoyo a Siria o de la ONU.

"Seguimos comprometidos con una Siria pacífica, estable, unida, no sectaria", declaró, al tiempo que precisó que no han quedado suspendidos los contactos con los militares rusos para evitar incidentes entre sus vuelos sobre el país árabe.

Moscú culpó ayer a Washington de haber roto su cooperación para evitar presionar al Frente Al Nusra, y le achacó no haber hecho nada para separar a la oposición moderada de los yihadistas, que tanto EEUU como Rusia combatían de forma coordinada en Siria. Kerry afirmó que Washington lucha tanto contra el terrorismo del Estado Islámico como contra Al Nusra, "que es Al Qaeda", dos organizaciones que "están conspirando contra EEUU y Europa".

Denunció asimismo que sólo Rusia y el régimen del presidente sirio, Bachar al Asad, impiden la entrega de ayuda humanitaria en Siria, donde la necesidad de asistencia es especialmente acuciante en el este de Alepo, en manos del los rebeldes.n