EEUU daría una "respuesta masiva" a un ataque de Corea

n n n El secretario de Defensa de EE.UU., James Mattis, dijo ayer que su país prioriza el uso de la diplomacia con Corea del Norte, pero que no dudará en ofrecer una "respuesta militar masiva" ante un eventual ataque nuclear de Pyongyang. El máximo responsable del Pentágono finalizó con estos términos su visita de dos días al país asiático para participar en la reunión consultiva anual en materia de Defensa de los dos países, tras la que quiso matizar sus conciliadoras palabras del viernes en la zona desmilitarizada, donde afirmó que EE.UU. no busca la guerra.

"No se equivoquen, cualquier ataque a EE.UU. o a sus aliados será derrotado", dijo Mattis en una rueda de prensa junto a su homólogo surcoreano, Song Young-moo, donde afirmó que cualquier ataque nuclear "encontrará una respuesta militar masiva" y que EE.UU. tiene "muchas opciones militares" diseñadas para reforzar la diplomacia y la disuasión.

Mattis trató de rebajar la tensión disparada entre Washington y Pyongyang por el beligerante intercambio de acusaciones entre ambos, en el que Corea del Norte ha asegurado que su desarrollo nuclear busca contrarrestar al de EE.UU. En este sentido, el secretario estadounidense de Defensa insistió en que Corea del Norte ha acrecentado sus amenazas y acelerado sus programas de armas "innecesariamente", y que su país sólo quiere lograr la "completa, verificable e irreversible" desnuclearización del régimen, "que es el único camino para su supervivencia".

Mattis advirtió de que, en caso de ataque, el Ejército norcoreano no sería rival para la defensa combinada de Washington y Seúl, e indicó que los aliados seguirán tratando de "hacer entender a Corea del Norte que no puede lograr los fines que busca a través de su comportamiento provocador". Fue más allá al asegurar: "no puedo imaginar una situación bajo la cual Estados Unidos pueda aceptar a Corea del Norte como una potencia nuclear", una de las reiteradas demandas del régimen que lidera Kim Jong-un.n