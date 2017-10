Dimite la ministra de Interior lusa por la crisis incendiaria

n n n Los devastadores incendios que causaron más de un centenar de muertos en Portugal mantienen contra las cuerdas al primer ministro, el socialista António Costa, que no logró calmar los ánimos con la dimisión de la ministra de Administración Interna. Después del duro discurso del presidente de Portugal, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, en el que avisaba al Gobierno de la urgencia de actuar y "abrir un nuevo ciclo" en el Ejecutivo, Costa anunciaba a primera hora la dimisión de la titular de esa cartera, equivalente a la de Interior, Constança Urbano de Sousa.

La solicitó la propia ministra, argumentando que estaban "agotadas todas las condiciones" para mantenerse en funciones, y Costa la aceptó. Sin embargo, su salida no acalló las críticas de todos los partidos de la oposición, que pidieron a Costa un cambio de políticas y no solo de caras para evitar tragedias como la que se desató el pasado domingo.

Los más de 500 fuegos declarados ese día se saldaron, según el último balance oficial ofrecido, con 42 muertos y decenas de heridos de diversa consideración. Aunque los daños materiales aún no se contabilizaron, las llamas dejaron también cientos de casas destruidas, empresas reducidas a cenizas y miles de hectáreas arrasadas, que tardarán años en recuperarse.

Y todo esto ocurrió apenas cuatro meses después de otra oleada de incendios aún peor, la de Pedrógão Grande, en el centro del país, donde murieron 64 personas y más de 250 resultaron heridas.

posible moción de censura

De ahí que las críticas a la gestión del Gobierno no se pudieran acallar con la salida de una ministra muy cuestionada desde hace tiempo y tanto los partidos como el propio jefe del Estado apuntaron directamente al primer ministro.

El partido democristiano CDS, el más a la derecha del arco parlamentario, ya anunció una moción de censura al Gobierno de izquierdas que se discutirá el próximo martes. Su líder, Assunção Cristas, justificó esta iniciativa argumentando que Costa "mostró que no estaba a la altura" y que no se podía volver a confiar en él. Lo dijo en el debate quincenal que se celebró en el parlamento y en el que los conservadores del PSD, liderado por el exprimer ministro Pedro Passos Coelho, dejaron claro que secundarán esa medida.

El PSD aprovechó el debate para aumentar la presión sobre el jefe del Gobierno, a quien su líder parlamentario, Hugo Soares, exigió que "no se esconda detrás de la ministra" antes de subrayar que "le haría un favor al país presentando su dimisión".

No tan contundentes pero también críticos fueron los representantes de los dos partidos de la izquierda radical, el Partido Comunista y el Bloque de Izquierda, que apoyan al Ejecutivo socialista. "No se resuelve todo con la dimisión de la ministra", aseguró el secretario general de los comunistas, Jerónimo de Sousa, quien exigió "respuestas claras" y un presupuesto específico para la defensa de la masa forestal ya en 2018.

Por su parte, la líder del marxista Bloque de Izquierda, Catarina Martins, se mostró de acuerdo con el presidente en que hace falta un "nuevo ciclo", con nuevos responsables "con credibilidad".n