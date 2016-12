La dimisión de Renzi deja a Italia sin líderes políticos

n n n "No creía que me odiasen tanto", dicen que lamentó el primer ministro italiano, Matteo Renzi, a sus más estrechos colaboradores la noche de su dimisión, tras la sonora derrota en el referéndum que certificaba la caída del último líder carismático en el país. Con el revés a Renzi, Italia se queda sin líderes ni a derecha ni a izquierda, e incluso el Movimiento 5 Estrellas (M5S) busca un candidato para las inminentes elecciones, pues Beppe Grillo siempre aseguró que no se presentará. "Italia sin líder. Falta un primer ministro, pero también un enemigo", es el análisis del diario "La Repubblica".El diario destaca que en este referéndum, seis italianos de cada diez votaron contra Renzi, pero que en representación del 60 % que votó "no", además del denominador común del "antirenzismo", no existe una persona capaz de capitanear.

Para apoyar el "no" en el referéndum, la derecha italiana resucitó a Silvio Berlusconi. Pero Berlusconi, de 80 años, operado del corazón, y sobre todo inhabilitado hasta el 2019 por su condena de fraude fiscal, no puede ser candidato. El resto de propuestas, como Giovani Toti, ahora presidente de la región de Liguria, o el excandidato a la alcaldía de Milán, Stefano Parisi, no convencieron. El único líder solido es Matteo Salvini en la Liga Norte, pero su electorado concentrado en el norte del país tendría valor en los comicios generales sólo en coalición con otros partidos.

Forza Italia y la Liga Norte ya empezaron los contactos tras el anuncio de dimisión de Renzi, pero son muchos los puntos que les separan, entre ellos quién lideraría la coalición, pues las ideas separatistas y xenófobas de Salvini son rechazadas en muchas partes del país.

El partido más fuerte, según se vio en las últimas citas electorales, es el Movimiento 5 Estrellas, verdadero impulsor del "no" a la reforma y a Renzi, y que ahora presiona para que se celebren en febrero las elecciones generales. Pero quién será el candidato del M5S no lo sabe nadie. Beppe Grillo, asegura que no se presentará.n