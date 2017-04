Detenido un islamista por el ataque al bus del Dortmund

La policía alemana detuvo de forma temporal a un islamista por el ataque con explosivos contra el autobús del equipo de fútbol alemán Borussia Dortmund, acción que la Fiscalía federal considera un atentado "terrorista". El futbolista español Marc Bartra, el único herido junto a un policía en el ataque, fue operado con éxito de la fractura que sufrió en el radio del brazo derecho. Sin el sangriento balance de anteriores atentados, el ataque del martes, dirigido contra un equipo de fútbol y en plena competición europea, fue global y desató condenas y muestras de solidaridad de todo el mundo, además de sembrar la alarma terrorista.

La portavoz de la Fiscalía federal, Frauke Köhler, informó de que se registraron las viviendas de dos personas del "espectro islamista" y una fue arrestada, aunque aún no se decidió si se pedirá su ingreso en prisión preventiva. Por el tipo de ataque, los investigadores asumen que se trata de un atentado con "trasfondo terrorista", aunque Köhler insistió en que "los motivos concretos no están claros en estos momentos".

Los diarios locales "Express" y "Kölner Stadt-Anzeiger" publicaron que los sospechosos son un iraquí de 25 años y un alemán de 28 a los que las fuerzas de seguridad consideran próximos al grupo yihadista Estado Islámico (EI) y que se encontraban cerca del lugar en el momento de ataque, detalles no confirmados oficialmente. La línea de investigación yihadista se sostiene principalmente por el hallazgo, cerca de donde se produjeron las explosiones, de tres textos idénticos que apuntan a "un posible trasfondo islamista", apuntó Köhler, aunque los investigadores siguen trabajando en su autenticidad.

alusión al atentado de berlín

Los mensajes, "en el nombre de Alá, el clemente, el misericordioso", denuncian que la canciller alemana, Angela Merkel, mantiene su colaboración en la coalición contra el EI pese a que "doce infieles fueron matados por nuestros bendecidos hermanos", en relación al atentado de diciembre en Berlín.

"Desde ya", amenaza el texto publicado íntegro por el diario "Süddeutsche Zeitung", "todos los actores, cantantes, deportistas y famosos infieles en Alemania y en otras naciones de la cruzada figuran en la lista de objetivos del Estado Islámico" si Berlín no retira sus cazas de reconocimiento de Siria y no se cierra la base aérea estadounidense en Ramstein, en el suroeste de Alemania.

Köhler explicó que un grupo de extrema izquierda también reivindicó el ataque a través de internet, pero reconoció que los investigadores tienen "dudas considerables" sobre la autenticidad de ese mensaje. Además, destacó que el atentado pudo tener consecuencias mucho mas graves.

Merkel califica de "repugnante" la agresión al equipo alemán

La canciller alemana, Angela Merkel, se declaró horrorizada por el ataque con explosivos contra el autobús del club de fútbol Borussia Dortmund y destacó que las autoridades están haciendo "todo lo posible" por esclarecer "cuanto antes" lo sucedido. "Estábamos todos horrorizados cuando tuvimos noticia del ataque contra el autobús del Dortmund con los jugadores dentro", afirmó Merkel durante una visita a la empresa alemana Viessmann.

"Estamos de acuerdo de que se trató de un acto repugnante", agregó la jefa del Gobierno, quien alabó la reacción de los aficionados. Ahora, indicó la canciller, "el fiscal general y las autoridades investigadoras están haciendo todo lo posible para esclarecer cuanto antes estos hechos".

La canciller quiso también resaltar la "magnífica solidaridad" que demostraron cuando se canceló el partido "todos los aficionados de Alemania, del Dortmund, pero también del Mónaco". Fue, a su juicio, "una clara señal frente a todo tipo de violencia".

Tras el ataque, las medidas de seguridad aumentaron en la zona de forma visible. El responsable de Interior del estado federado de Renania del Norte-Westfalia, Ralf Jäger, aseguró que las fuerzas de seguridad vigilan "cada acto público" dada la "situación especial" que se vive en la región tras el atentado.

Sobre la evolución del agente herido, al parecer un policía motorizado que escoltaba al vehículo del Dortmund y fue alcanzado por la onda expansiva, no trascendió ningún detalle sobre su estado de salud.