Cuba, huérfana ya del patriarca, continúa la senda trazada por Raúl

nnn Con la muerte de Fidel Castro, los cubanos quedan huérfanos del que fue su líder y patriarca, además de un icono para la izquierda militante de todo el mundo; pero más allá del plano simbólico, la isla afronta ese cambio sin contratiempos, bajo la tutela de Raúl, que tiene bien trazado el rumbo a seguir. Después de sobrevivir al colapso económico del Periodo Especial en los noventa, la Cuba revolucionaria vivió uno de sus momentos más críticos en 2006, cuando sorpresivamente Fidel Castro tuvo que apartarse del poder por una grave enfermedad, después de 47 años gobernando la isla con mano firme y férreos valores socialistas.

El relevo político a su hermano Raúl se hizo de manera suave, sin sobresaltos, y los que auguraron el fin de la Cuba castrista comprobaron con cierta estupefacción que el pequeño de los Castro, "el eterno segundón", tenía claro hacia dónde dirigir el timón de la Revolución, una dirección que no va a torcerse mucho sin Fidel de cuerpo presente, según analistas consultados.

Raúl Castro ha sido mucho más reformista que Fidel, ha acometido cambios impensables en la era fidelista: apertura de un incipiente sector privado frente a la economía centralizada, captación de inversión extranjera frente a la nacionalización de empresas y el deshielo con Estados Unidos frente al azote contra el "imperialismo yanqui" que encarnó el recién fallecido líder cubano.

cambios urgentes

"Cuba va a seguir el camino de las reformas económicas y una política exterior más aperturista que ha iniciado Raúl Castro. Él tiene claro por donde pasa el futuro de la isla y los cambios que deben darse", aseveró el ex diplomático cubano Carlos Alzugaray.

Según este analista, la muerte de Fidel puede servir de acicate para acelerar ciertos cambios que la isla requiere con urgencia y que Raúl mantenía al ralentí para eludir una confrontación seria con su hermano mayor, fallecido en la noche del 25 de noviembre.

"Raúl Castro era consciente de que estaba haciendo cosas que no gustaban a su hermano y no quería violentarlo más. Él mismo reconoció en el último Congreso del Partido Comunista que había dos partidos, el que le apoya a él, más reformista, y el que apoyaba a su hermano, ejemplo para los sectores más duros", explicó.

La desaparición física de Fidel Castro, emblema de los comunistas más recalcitrantes, por un lado; y la elección del controvertido Donald Trump como presidente de Estados Unidos, labran el terreno adecuado para que Raúl pise el acelerador de las reformas como le exigen muchos cubanos. n