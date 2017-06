Los Conservadores interrumpen por segunda vez la campaña en el Reino Unido

Previsiblemente, el resto de los partidos se sumarán a la interrupción de su agenda electoral, como ocurrió tras el atentado de Manchester del pasado 22 de mayo, en el que murieron 22 personas y cuando se elevó al máximo el nivel del alerta terrorista en este país.



Un portavoz del Partido Conservador anunció la suspensión de la campaña, mientras su líder y primera ministra británica, Theresa May, ha convocado el comité de emergencia Cobra para gestionar la respuesta del Ejecutivo frente a los ataques del puente de Londres y del mercado de Borough de la capital.



Tras el atentado del Manchester Arena, donde actuaba la artista estadounidense Ariana Grande, el programa de actos electorales se paralizó cuatro días, una situación que no podría repetirse con este nuevo ataque salvo que se pospusieran los comicios del 8 de junio.



Las campañas del Partido Laborista, liderado por Jeremy Corbyn, y de los restantes grupos de la oposición también se interrumpieron después del siniestro de Manchester, algo que se espera hagan en las próximas horas con este nuevo acto terrorista.



La primera ministra calificó hoy de "terribles" los ataques perpetrados en la capital británica, que están siendo objeto de una "una investigación muy activa", al tiempo que expresó su "gran agradecimiento a la Policía y a los servicios de emergencia".



"Nuestros pensamientos están con los afectados por estos horribles sucesos", afirmó en una declaración.



También el líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, lamentó los "brutales y estremecedores" siniestros y se solidarizó con las "víctimas y sus familiares" .



El alcalde de Londres, Sadiq Khan, tildó por su parte de "deliberados y cobardes" los ataques y consideró que "no existe ninguna justificación para tales actos bárbaros".



La cantante de pop estadounidense Ariana Grande confesó esta noche que estaba "rezando por Londres", en un escueto mensaje en su perfil de Twitter.



Grande se encuentra estos días en Manchester para participar esta tarde en un concierto benéfico por las víctimas con otros destacados artistas internacionales.



El secretario general del Consejo Musulmán Británico, Harun Khan, mostró su "conmoción e indignación" en nombre "de todos los musulmanes del mundo" ante esta dramática situación.



Tras una larga noche de actividad de la Policía Metropolitana de Londres, los agentes continúan investigando los atentados para identificar a los responsables, tres de los cuales murieron abatidos por las fuerza policiales, e indagan si los terroristas cuentan con una red de apoyo.



Según informó Scotland Yard, el suceso en el puente londinense, muy transitado en una noche en la que acompañaba el buen tiempo, se produjo a las 21.00 GMT cuando un vehículo arrolló a los viandantes para continuar hacia el mercado, repleto de bares y restaurantes.



Una vez allí, los sospechosos abandonaron la furgoneta y apuñalaron a las personas que se iban encontrando por ese área, incluyendo a un agente de policía, que fue herido de gravedad.



Los agentes armados respondieron a los incidentes "con mucha rapidez y valentía, enfrentándose a tres sospechosos varones, que murieron por disparos en el mercado de Boroguh", de acuerdo con una nota de las fuerzas de seguridad.