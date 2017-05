Condenado un militar surcoreano por practicar sexo con un compañero de armas

El capitán, cuya identidad se ha mantenido en el anonimato, ha sido condenado por vulnerar un artículo que establece que cualquier soldado que practique "actos de sodomía" se enfrenta a una pena de hasta dos años de cárcel.



La ONG que condenó hoy los hechos, el Centro de Derechos Humanos en el Ámbito Militar de Corea (CMHRK por sus siglas en inglés), instó en un comunicado a eliminar esta "estrafalaria cláusula".



La asociación ya denunció el pasado abril que el general Jang Jun-gyu del Estado Mayor ordenó supuestamente una "cacería" de homosexuales en el ejército mediante infiltrados a través de distintas redes sociales, algo que ha negado públicamente el ejército surcoreano.



"Esta condena injusta debe ser revocada inmediatamente", indicó por su parte Amnistía Internacional (AI) en un comunicado publicado hoy en respuesta a la decisión de la corte militar.



"Nadie debería ser perseguido con base en su orientación sexual, actividad o identidad de género. Lo que cuenta es su hoja de servicios no su sexualidad", añadió el texto, firmado por Roseann Rife, directora de investigación para Asia Oriental en AI.



El caso ha puesto nuevamente de relieve la intensa discriminación que sufre el colectivo LGTB en la cuarta economía de Asia pese a que la homosexualidad no esté castigada fuera del ámbito militar.



También motivó un preocupante episodio durante la campaña electoral para las últimas presidenciales, que se celebraron el 9 de mayo.



Durante uno de los debates televisados, el candidato conservador Hong Joon-pyo, perteneciente al partido de la depuesta presidenta Park Geun-hye, consideró ridículas las denuncias de HRMK y dijo que la homosexualidad en el ejército debilita la defensa del Estado frente a Corea del Norte.



El candidato que acabó venciendo en los comicios y es nuevo presidente, el liberal Moon Jae-in, se mostró de acuerdo y además respondió afirmativamente hasta dos veces cuando a continuación Hong le preguntó si se oponía a la homosexualidad.



Su partido defendió después que sus comentarios se referían a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo y no a la homosexualidad en sí, aunque Moon no se ha vuelto a pronunciar públicamente al respecto.