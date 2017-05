Clima de conmoción y tristeza

Manchester se sumió en un estado de conmoción y profunda tristeza tras el atentado suicida cometido en un estadio a la salida de un concierto lleno de jóvenes, que causó 22 muertos, algunos menores, y 59 heridos. Los ciudadanos de esta localidad británica regresan poco a poco a su actividad habitual, en un ambiente de calma tensa en esta urbe de unos 530.000 habitantes, tras un atentado reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI) que fue calificado por la Policía como "el más atroz" de la historia de la ciudad.

El estadio Manchester Arena, donde se produjo la explosión al término del concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande, sigue acordonado, así como la estación de trenes Victoria, que conecta con el recinto deportivo cubierto. Un gran número de policías, muchos de ellos armados, patrullan el centro urbano, mientras que helicópteros vigilan también desde el aire, en un día inusualmente soleado en el norte de Inglaterra.

El caos de tráfico provocado por las medidas de seguridad posteriores al ataque, perpetrado por un suicida con una bomba de fabricación casera, llevó a que algunas empresas recomendaran a sus trabajadores no acudir a trabajar. Este fue el caso de Lucy Rogers, una administrativa de 29 años, que en su lugar decidió "llevar un ramo de flores a la plaza de Santa Ana, en memoria de las víctimas".

"Cuando esta mañana oí la noticia, sentí náuseas. Quise tener un gesto con los afectados", declaró la joven, para señalar que aquí "no estamos acostumbrados a esto".

El inspector jefe de la Policía de Manchester, Ian Hopkins, describió el ataque, por el que fue detenido un sospechoso de 23 años, como "el más atroz" que afrontó la ciudad, que padeció su último atentado, aunque sin víctimas mortales, en 1996, a manos del Ejército Republicano Irlandés (IRA).

Españoles en la zona

El español Jesús Cumbrera, de 20 años, se acercó desde la oficina donde está empleado para observar estas ofrendas. "Estoy en estado de shock. Prácticamente vi cómo ocurría todo anoche desde la ventana de mi apartamento, que da al Manchester Arena", contó. "La explosión, la gente corriendo, las ambulancias, y luego la incertidumbre de no saber qué pasó. Te das cuenta de que no estás a salvo en ninguna parte", afirmó.

La tragedia motivó numerosas muestras de solidaridad entre los habitantes de Manchester así como la unión de las diferentes comunidades religiosas. El deán de la catedral, Rogers Govender, acompañado de representantes de la comunidad judía y musulmana, ofició un servicio religioso en plena calle para recordar a las víctimas, mientras que el recién elegido alcalde de la ciudad, el laborista Andy Burnham, convocó una vigilia para más tarde.

En un ejemplo de generosidad, los residentes de Manchester ofrecieron a través de las redes sociales alojamiento, comida y hasta enchufes para cargar el móvil a personas que aún no pudieron salir de la localidad o que buscan a seres queridos.n